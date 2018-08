Jan Lauwers' "L'incoronazione di Poppea" 2018. Foto: Salzburger Festspiele / Maarten Vanden Abeele



SZ-Kritiker Egbert Tholl ist ein Fan des belgischen Theatermachers Jan Lauwers, der mit seiner Needcompany immer grandiose Panoramen über alles Schöne und Schreckliche im Menschen entwarf. Für seine Inszenierung von Monteverdis "Krönung der Poppea" in Salzburg hat er mit der Experimental Academy of Dance gearbeitet, und Tholl ist begeistert: "Singen zwei von Liebe, haben sich verschiedene Tanzpaare lieb; wird Drusilla Folter angedroht, spielen Tänzerinnen und Tänzer Folter und Mord mit viel Bühnenblut. Verabschiedet sich Ottavia von Rom in die Verbannung, wird eine Tänzerin wie eine Stele des Leids emporgehoben. Bettet sich Poppea, beschützt von Amor, zur Ruh, versammeln sich die Tänzer zu einem Idylle verheißenden Tableau vivant, erinnernd an das Cover einer Jimi Hendrix Platte. All dies ist nie rein illustrativ, sondern folgt eigenen Regeln, die man nicht immer durchschaut."



Im Standard sah Ljubisa Tosic zwar viel opulent aufgepeppten Opernminimalismus, aber auch tolle Metamorphosen und tolle Bilder Lauwers': "Die verliebten Grauenvollen, Nerone und Poppea, lässt er auf einer Schräge über ein Fresko mit Menschenkörpern turteln." In der NZZ ist Michael Stallknecht nicht überzeugt von Lauwers demokratischer Aufführungspraxis: "Wo kein Regisseur die Sänger fordert, wächst niemand wirklich über sich hinaus." Auch in der FAZ erkennt Jan Brachmann nur in Ansätzen Deutung oder Interpretation: "Der Rest ist 'Performance', wie ein modisches Synonym für 'Dekoration' lautet."



Weiteres: In der taz berichtet Benjamin Trilling vom Beginn der Ruhrtriennale mit William Kentridges Spektakel "The Head and the Load". Wiebke Hüster resümiert in der FAZ recht missmutig die drei Choreografien zu Beethovens "Großer Fuge", mit denen das Ballett der Lyoner Oper den Tanz im August in Berlin eröffnete. Im Tagesspiegel reklamiert Ralf Stabel, Leiters der Staatlichen Ballettschule Berlin, für den Tanz eine Berücksichtigung bei der Neuausrichtung der Volksbühne.