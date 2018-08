Im Gespräch mit Ralph Bollmann legtnoch einmal dar, dass sie an dasglaubt, um den sie mit ihrer ""-Bewegung werben will: "Statt über Sternchen in Worten zu debattieren, sollten wir uns auf die sozialen und ökonomischen Fragen konzentrieren. Wir wollen uns nicht damit abfinden, dassin die Arme der AfD getrieben werden, weil sie sich bei allen anderenfühlen. Viele wählen die AfD aus Protest, das sind keine Rassisten, sondern Menschen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen."Mark Siemons benennt im Feuilleton dergleichzeitig die Spaltung in allen linken Strömungen zwischenund einemauf der sozialen Frage: Es gebe "einen Konflikt zwischen denen, die den linken Fortschritt vornehmlich kulturell und moralisch interpretieren, alsder Nation, der Ethnie, des Geschlechts und der überkommenen Konvention; und jenen anderen, die darauf beharren, dass sich das Links-Sein in der Auseinandersetzung mit demund der von ihm geprägten Weltordnung bewähren müsse."Warum nicht "aufstehen", fragt Autorin der. Es fehlt doch sonst an jedemzum "Neoliberalismus" der großen Parteien. "Bereits eine auf unseren Alltag angewandte Provenienzforschung, also eine Dokumentation, woher die Dinge unseres täglichen Lebens stammen ... würde belegen, wie unauflöslich wir mit dem Wohl und Wehe der Welt verstrickt sind und wir daher Mitverantwortung tragen, nicht nur für den Klimawandel. ... Angesichts dieser Situation müsste es doch im Bundestag einen regelrechtengeben, durch welche Veränderungen von Finanz- und Handelsabkommen, von Gesetzen, Zöllen, Subventionen und Verordnungen, von Gesundheits- und Bildungsprogrammen etc. wir beitragen können, um das, was wir Bekämpfung von Fluchtursachen nennen, tatsächlich in die Tat umzusetzen. Ich weiß nicht, warum es diesen Wettbewerb nicht gibt."Die Mentalität der, die an Unis und in Medien herrsche, macht in einer Reihe von Regionalzeitungen fürverantwortlich: "Unterstützt durch die Migrationsforschung wird mit stattlichen Beträgen der Rassismus der Deutschen erforscht, keine Forschungsgelder werden ausgegeben, um die Rolle der Moscheen in den Schulen zu ermitteln oder Verwandtenehen zu thematisieren. Dieist lang und die Sozialforschung hätte die nächsten Jahrzehnte zu tun, um Migranten die Chance zu eröffnen, in der Welt, in die sie hineingeboren wurden,. 'Neue Männer braucht das Land, ich schreib's an jede Wand' hat Ina Deter mal gesungen, ja, eine neue Migrationsforschung und -politik braucht das Land."Der türkische Präsident Erdogan war während derschnell mit dem Rassismus-Vorwurf an Deutschland bei der Hand. Und wie siehts beiaus? Klemens Ludwig hat für diemal hingeguckt : ", die Gold über 5000 und 10.000 Meter gewann,undn heißen die Stars der türkischen Leichtathletikszene. Drehen sie ihre Runden, ähneln sie indes mehr den alles dominierenden kenianischen Langstreckenläufern. Tatsächlich, Yasemin Can hieß einmal. Ali Kaya kam alsauf die Welt und Kaan Özbilen als." Bevor sie für die Türkei an den Start dürfen, werden die Sportler "turkisiert, eine Vivian Jemutai läuft nun einmal nicht für die Türkei. ... Man stelle sich vor, Mesut Özil hätte sich in Meinrad Oswald germanisieren müssen, bevor er für Deutschland auflaufen durfte!"versucht in der zu erklären , warum die Flüchtlingsdebatte in Deutschland so verquirlt ist: Weil niemand - nicht von links, nicht von rechts - über die Grundfrage reden will: Wie viele"kann ein Land wie Deutschland - auch zum eigenen Nutzen - aufnehmen und integrieren, und wo liegt die Grenze der Belastbarkeit? Es ist höchste Zeit, dass sich die Deutschen mit Herz und Verstand für die epochale Herausforderung der längst eingesetzten Völkerwanderung öffnen. Ohne sich den freien Blick darauf durchaus der AFD oder durchverstellen zu lassen, die sich und ihnen nur noch eine Identität als 'Biodeutsche' zubilligen. Es wäre niemandem gedient, weder den Flüchtlingen noch den Einheimischen, wenn wir die Grenzen der Aufnahmebereitschaft ignorieren und die demokratischen Regeln unseres Zusammenlebens aus falscher Toleranz aufgeben würden."