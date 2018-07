Für eine geplante-Ausstellung arbeiten, Afrika-Kuratorin des Ethnologischen Museums in Berlin, die Provenienzforscherinund, Direktor des National Museum and House of Culture in der tansanischen Hauptstadt Dar Es Salaam erstmals zusammen. Im Gespräch der drei mit demwill Bufure vonerst einmal nichts wissen. Im geht es um die gemeinsame Geschichte: "Wir befinden uns am Anfang. Wir arbeiten gerade beispielhaft an einer Ausstellung, die zunächst im Humboldt-Forum und dann bei uns gezeigt wird. Das ist auch Diplomatie. Erst am Ende wird entschieden. Beide Seiten sollten 'Ja' oder 'Nein' sagen können. Ich behaupte ja nicht, dass ich die Objekte nicht mag. Aber für uns ist die. Die jüngere Generation in Deutschland und in Tansania soll die Vergangenheit kennen."geht nicht so einfach zusammen, lernt die Berliner Autorinim Gespräch mit derund dem dem Kultusminister in Gaza,Zwischenruf einer Frau vom Department für Kunst der Hamas: Wir haben viele Bilder. Es wird viel gemalt: die Natur, der Himmel, aberAl-Barawi: Mohammed, der Prophet, war kreativ, er mochte Kunst. Unser Prophet zeichnete die Idee, das Leben …Wäre Mohammed ein Filmemacher, wenn er heute leben würde?Sie wollen einen Film über Mohammed machen …?Ja, klar.Zwischenruf eines anderen Hamas-Kulturfunktionärs: Unsere Gesellschaft, unsere Lebensvorstellung verbietet die Idee Kino nicht. Es braucht aber eine."