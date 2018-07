in der Fußball-Nationalmannschaft? Nationalspielertritt aus der Nationalmannschaft zurück und erhebt (deutsch bei scharfe Vorwürfe gegen den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel: "In den Augen von Grindel und seinen Unterstützern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und. Und obwohl ich hier Steuern zahle, Schulen finanziell unterstütze und mit Deutschland 2014 die WM gewonnen habe, bin ich in der Gesellschaft. Ich werde behandelt als jemand, der anders ist." Die ganze Affäre geht zurück auf die Affäre ein Foto, auf dem Özil stolz auf einem Wahlkampffoto mit dem türkischenposierte. Auch hierzu gibt es von ihm eine - allerdingsund sehr späte - Erklärung : "Das Bild, das wir gemacht haben, hatte. Wie ich bereits sagte, hat mich meine Mutter dazu gebracht, niemals meine Herkunft, mein Erbe und meine familiären Traditionen zu vergessen. Für mich ging es bei einem Foto mit Präsident Erdogan nicht um Politik oder um Wahlen, sondern darum, dasmeiner Familie zu respektieren."Daniel Raecke stimmt Özils Rassismus-Vorwurf beitrotzdem zu: "Bei der Kritik an Özil und Gündogan schwang aber von Beginn an mit, dass den beiden Sportlern' abgesprochen wurde. Was für eine Anmaßung." zitiert auf Twitter ein Statement des deutsch-kurdischen Politikers"#Özil findet Rassismus doof, würde aber mit einem Nationalislamisten #Erdogan. Seine Unterstützer finden Kritik an ihm rassistisch, aber finden es nicht so schlimm, dass er."Erwartbar klar, aber auch ziemlich ausführlich ist der Kommentar derZeitung: "Özil sieht sich eindeutig als Opfer einerrassistischen und Islam-feindlichendurch die DFB-Spitze. Ein Vorwurf, der schwerer kaum sein könnte. Aber: Auch hier macht Özil es sich viel zu leicht. Für sein Erdogan-Foto wurde er auskritisiert. Er blendet völlig aus, dass Wahlkampfwerbung für einen Diktator eigentlich nicht vereinbar ist mit den Werten des DFB und des Landes, für das er spielt(e)."In der fragt Jan Christian Müller: "Wie steht der Bundestrainer dazu, dass sein jahrelanger Lieblingsspieler offenbar mithilfe dereine ganz eigene moralische Messlatte anlegt, den DFB-Generalsponsor berechtigterweise scharf kritisiert, dabei aber die von der Regierung Erdogan zu verantwortenden, die tausendfachen Verhaftungen missliebiger Journalisten und Beamter auch nach mehrmaligem Nachdenken schlichtweg ignoriert."Christian Spiller findet Özils Werbeauftritt für Erdogan beidagegen nicht so schlimm: "Eigentlich ist das. Eigentlich ist nur dieser Satz wichtig: '… ich werde nicht mehr länger für Deutschland auf internationalem Niveau spielen, solange ich das Gefühl habe,und nicht respektiert zu werden.'"Redakteur Patrick Bahners, der auf Twitter heute präsenter ist als in der stimmt Özil zu: "Ein Staatsoberhaupt verdient Respektvon seiner Politik."Die Migrationsforscherin sagt im Gespräch mit Andrea Dernbach vom: "Die letzten Jahre habe ich als eineerlebt. Die Debatte um Özil ist nur ein Glied in dieser Kette: Einwährend die WM bei einem Autokraten stattfindet, zu nutzen, um Özilzu entziehen... ich habe derzeit nicht den Eindruck, dass diese Entfremdung aufzuhalten ist. Deutschsein ist wieder sehr viel stärkerverbunden, mit nationalem Bekenntnis, mit."Weitere Artikel: Wie sähe ein robuster Liberalismus im Umgang mitund Leihmutterschaft aus, überlegt Karen Horn in derund findet Vorschläge bei der französischen Philosophin. In der fragt sich Jana Hensel, warum der Prozess gegeninkaum ein Thema ist.