Laut dem " Religionsmonitor " der Bertelsmann-Stiftung fordern etwa die Hälfte der Westdeutschen, sechzig Prozent der Ostdeutschen und 39 Prozent der Muslime die schreibt Alan Posener in der, kritisiert jedoch die Ungenauigkeit der Fragen: "Was meinen jene 55 Prozent der 16- bis 24-Jährigen und 52 Prozent der 25- bis 39-Jährigen, die ein 'Zusammenwachsen' der Kulturen befürworten? Meinen sie das, was der amerikanische Politologe Benjamin Barber '' nannte? Eine Weltkultur, so? Eine in der Bewunderung von Ed Sheeran und der Abhängigkeit von Touchscreens vereinte popkulturelle 'Imagine'-Utopie, in der die Hautfarbe lediglich ein Accessoire und die Religion vielleicht lästig, vielleicht cool, in jedem Fall aber ungefährlich ist? (...) Benjamin Barber warnte lange vor 9/11, dass die Antwort auf McWorld der Dschihad sein würde."Sehr gute Englischkenntnisse, ein Alter unter 44 Jahren, hohe Qualifikation und guter Verdienst im bisherigen Berufsleben garantierenden Einstieg nach, schreibt der Soziologein der- und fordert eiskalt auch für Europa eine: "So wird Australien zum ersten westlich geprägten Land, bei dessen Zuwanderern ein(100) gemessen wird als bei dort Geborenen (99). Es gibt mit Singapur überhaupt nur eine weitere Nation, der dieses Kunststück gelingt (105 zu 106). In der westlichen Welt schafft das oft genannte Einwanderungsvorbild Kanada immerhin noch 102 zu 100, während Deutschland mit 100 zu 92 eineaufweist. Australiens bestens qualifizierte Neubürger schaffen sehr schnell so hohe Einkommen, dass sie jährlich rund 21 Milliarden australische Dollar an ihre Familien überweisen können. Die staatliche Entwicklungshilfe dagegen erreicht nur knappe vier Milliarden."Trotz des Anti-EU-Populismus, auch in, den Marko Martin für diekurz vor dessen heutigem neunzigsten Geburtstag in Prag besucht hat, vor Kulturpessimismus: "Lassen wir uns mal nicht zu sehr von den heroischen Bildern aus demtäuschen! So viele Tschechen damals auch protestiert hatten und so mutig sie auf die Panzer gestiegen waren, mit aufgerissenen Hemden gegen die russischen Besatzer und mit der Parole 'Dubcek, Dubcek', so schnell mussten sie sich dann den Realitäten der sogenannten Normalisierung beugen. Wenn ein Land in einem Jahrhundert gleich zweimal besetzt wird - wie könnte das keineseiner Bewohner hinterlassen?"Haben Seehofer, Salvini, Kurz und Co gar nichts aus der Vergangenheit gelernt, fragt der Schriftsteller fassungslos in derund ruft auch Verbände und Kirchen zugegen die "Finsternis des Geistes" auf: "Offensichtlich trauen die verbliebenen demokratischen Parteien in Europa den eigenen Grundsätzen so wenig zu, dass sie wie das Kaninchen auf die Schlange starren, statt entschlossen gegen die antidemokratischen Ideologen vorzugehen. Wie war das noch mit der '', als die Bundesrepublik sich durch dieso bedroht fühlte, dass die Parlamentarier bis hart an die Grenzen der Verfassung gingen? Die Bedrohung, der sich Europa heute ausgesetzt sieht, ist unvergleichlich höher. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass regierungsamtlichevon rechts sich die Hand reichen werden."