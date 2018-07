Einig wird sich die Filmkritik nicht überBiopic ", 1988", das auf die letzten zwei Lebensjahre der berühmten Sängerin fokussiert. Susanne Ofteringers Dokumentarfilm "Nico Icon" bleibt auch weiterhin die zentrale Anlaufstelle, meint etwa Philipp Buhler in der: Von Nicchiarelli erfahre man "nichts Neues". Ihr im übrigen "reichlich dröger" Film "will so kaputt sein wie Nico am Ende ihrer Tage. Darum wirkt der Film falsch in seinen wenigen empathischen Momenten und. Das Vorgehen ist zumindest problematisch." Ein wenig anders sieht es Bert Rebhandl in der: Die Leere in ihrem Herzen, die Nico einst besang, "füllt Susanna Nicchiarelli letztendlich mit einem deutschen Mythos, den sie in einentaucht. Damit fügt sie der Unmittelbarkeit der Archivbilder tatsächlich etwas Wesentliches hinzu: 'Nico, 1988' lässt Nico soerscheinen, wie sie sich vielleicht selber häufig war."Und-Kritiker Sebastian Markt sah in diesem Film "Bilder, in denen eine Frau, deren Leben in ein unauflösbares Verhältnis von Entwürfen und Spiegelungen eingefasst ist, ein unermüdliches Bemühen um einean den Tag legt, und genau darin zu einerfindet." Für denhat Peter Kremski mit HauptdarstellerinWeitere Artikel: Im Feature fürs spricht Filmemachermit dem japanischen Regisseur, der sich einst der Japanischen Roten Armee anschloss und dann für ein Passvergehen verurteilt wurde. Für die porträtiert Katja Nicodemus die argentinische Filmemacherin. Kracauer-Stipendiat Lukas Foerster meditiert im-Blog über die, diein Jurassic World" trägt. In dergratuliert Dietmar Dathzum morgigen 80. Geburtstag. Unter anderem der meldet , dassgestorben ist, der unter anderem an den Drehbüchern zu "Rashomon" und "Die sieben Samurai" beteiligt war.Besprochen werden"Endless Poetry" ( Filmgazette , unsere Kritik hier ) und"LOMO" ( Freitag ).