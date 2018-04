Gestern hat sie sie noch verteidigt, heute erklärt die Plattenfirma, sie wolle die weitere Kooperation mitundnach den Turbulenzen der letzten Tage bis auf weiteres ruhen lassen. Außerdem spendet sie 100.000 Euro an ein Programm gegen Antisemitismus. Für "modernen Ablasshandel" hält das Jens Balzer aufund erinnert daran, dass das dort veröffentlichte, jetzt in der Kritik stehende Album noch vergangenen Dezember vom Hause arg als Megaseller in der Öffentlichkeit bejubelt wurde: "Allein mit den 50 Euro teuren Box-Sets habe man. (Zur Erinnerung: Für das neue Bertelsmann-Programm gegen Antisemitismus sind bisher 100.000 Euro geplant, nicht pro Woche, sondern insgesamt)." Für die Zukunft schlägt Balzer "einen" vor, was Leute wie Kollegah und Co. betrifft.Dass Kollegah, mit echtem Namen Felix Blume, gerne mal mit wirren Narrativen und belegt Leon Holly imanhand des bereits vor zwei Jahren erschienenen und damals von kritischen Reaktionen kaum begleiteten Videos zu "Apokalpyse" , in dem sich Kollegah Versatzstücke antisemitischer Weltenlauf-Deutungsmuster bedient. Natürlich "gibt es den, in dessen Rahmen nicht jede fiktive Darstellung unbedingt bedeutet, dass der Autor selbst komplett mit der Aussage des Werkes übereinstimmt. Das Musikvideo zu 'Apokalypse' stilisiert Blume allerdings zum, von einem Verweis auf einen ironischen Charakter fehlt jede Spur." In der kann Christian Meier den Spagat von BMG auch nicht ganz nachvollziehen und verweist auf die "gerade ausgestrahlte, äußerst differenzierte WDR-Dokumentation 'Die dunkle Seite des Rap' von" zum Thema.Weitere Artikel: Ueli Bernays annonciert in derdie neue Konzert- und Performancereihe "" am Zürcher Schauspielhaus, die mit Konzerten vonundstartet. Hülya Gürler porträtiert in derden deutschtürkischen Rapper, der als Musiker lange Zeit zwischen der Türkei und Deutschland pendelte und jetzt eine Coverversion von "Kreuzberger Nächte sind lang" veröffentlicht hat. Stephanie Grimm berichtet in dervon einer Berliner Veranstaltung über. Zoya Mahfoud hat sich für denmit demsyrischen Solocellisten getroffen . Frederik Hanssen wirft für deneinen Blick ins Programm der kommenden Saison desBesprochen werdenneues Album "Grid of Points" ( taz ),neues Album "Invasion of Privacy" ( Standard ) und neue Popveröffentlichungen, darunter' "Cerebral Hemispheres" ( ZeitOnline ). Daraus eine Hörprobe: