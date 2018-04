Es reicht, ruft Ulf Poschardt in dernach einem neuerlichendurch einen Jugendlichen in Berlin: "Es brauchtgegen Gewalttäter wie den jungen Mann im Video. Die arabischen Jugendlichen, die so voller Wut auf Kippas und israelische Fahnen reagieren, haben diesem Land in der Regel wenig zu bieten außer ihren Hass, ihren Größenwahn und ihr tief, in dem Fremd- und Selbstwahrnehmung so weit auseinanderklaffen, dass mit der Erniedrigung anderer die eigenen bescheidenen Bildungs- und Karriereleistungen kompensiert werden sollen."Der Fall ist allerdings auch ein Beleg für die- denn der angegriffene Mann, stellt sich heraus, war nicht jüdisch, sondern trug die. Er sei in Israel in einer arabischen Familie aufgewachsen, heißt es in einer Agenturmeldung unter anderem bei: "Ein Freund habe ihn gewarnt, man sei in Deutschland, wenn man eine Kippa trage. Das habe er nicht geglaubt, erklärte der junge Mann weiter. Drei Männer beleidigten ihn und seinen 24 -jährigen deutschen Begleiter, der ebenfalls eine Kippa trug, am Dienstagabend in Prenzlauer Berg. Einer der Männer schlug schließlich mit einem Gürtel auf den 21-Jährigen ein."Weiteres: Der von Zuwanderern ausgehendedarfwerden, meint auch Maritta Adam-Tkalec in derund denkt über Möglichkeiten nach, Antisemitismus in Deutschland frühzeitig zu bekämpfen. In der interviewt Volkan Agar den Leiter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias),, zu dem Vorfall.Von "illegaler Masseneinwanderung" oder Rechtsbruch, wie es die Unterzeichner der "" behaupten, kann gar nicht die Rede sein, erklärt der Juristimmit Blick auf die komplizierten, die die Rückführung von Asylbewerbern nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten ermöglichen. Außerdem arbeite man in Brüssel an einer Dublin-Reform, die mehrfache Asylanträge in Europa verbieten soll, der Bundestag vereinfachte zudem die: "Zu all dem schweigt die 'Erklärung 2018', und das dürfte kein Zufall sein. Es geht ihr nicht um den politischen Streit mit Sachargumenten, sie will das."Nachdrücklich fordert die Journalistinineinfür Mädchen unter 14 Jahren: "Nicht weil das kleine Kind mit dem Kopftuch die Gesellschaft bedroht oder Deutschland islamisieren möchte, sondern weil die Freiheit und das Wohl des Kindes in einer liberalen säkularen Gesellschaftstehen. Gleichzeitig würde das Verbot symbolisch und faktisch die Rolle des Kopftuchs in dieser Gesellschaft definieren: Das Tragen des Kopftuchs darf nur als individuelle Entscheidung im Rahmen desder Frau akzeptiert und respektiert werden - ohne das Kopftuch zu verharmlosen oder zu idealisieren."ist Juristin. Sie hat ein Buch über das System dergeschrieben - selten wird so jemand interviewt. Arno Widmann hat sie ihre Thesen in dererläutern lassen. Krisen werden nie allein durch "" Akteure ausgelöst, erklärt sie: "Alle Teilnehmer sind eng. Das kann auch sehr riskant sein. Wenn einer den Schnupfen bekommt, bekommen ihn alle. Selbst wenn es um die sogenannten systemrelevanten Banken geht, also um einzelne Unternehmen, die eine Krise auslösen können, reden wir letztlich doch über."