Schwerpunkt Proteste im Iran

Aus denwird kein Regimewechsel folgen, der Machtkampf zwischen "Reformern" und den Mullahs wird sich allerdings verschärfen, meint in der: "Bei diesem Machtkampf haben die Rechten weit mehr Hebel in der Hand als die Reformer. Die Justiz, der Wächterrat, die Revolutionsgarde, das Militär, die Geheimdienste, auch die größten Wirtschaftsunternehmen stehen ihnen zur Verfügung. Damit können sie. An ihrer Spitze steht Revolutionsführer Ali Chamenei, der mit nahezu unbegrenzter Macht ausgestattet ist."sollen seit Beginn der neuesten Proteste im Iran ums Leben gekommen sein, meldet derEines ist klar: Daskönnte bei den Protesten im Iran eine Differenz zuausmachen, schreibt Karim Sadjadpour im: "Als 2009 zwei bis drei Millionen Iraner schweigend in Teheran demonstrierten, hatten noch weniger als eine Million Iraner ein solches Gerät, nur ganz weniger außerhalb Teherans. Heute haben angeblich verblüffendeein solches Gerät, alle mit sozialen medien und Kommunikations-Apps. Allein die Messenger-Appsoll 40 Millionen Nutzer haben, die sich der Regierungskontrolle entziehen können, nur eine Abschaltung der Kommunikationsstrukuren insgesamt könnte das Internet abwürgen."Jennifer Nathalie Pyka von den konstatiert bei der europäischen Politik eher einemit den Protesten: "Auf dem Spiel steht vieles: der Atom-Deal, der Status-Quo in Despotistan, die eigene Glaubwürdigkeit. Demonstranten, die für originärsterben, können daher nicht mit Rückendeckung rechnen. "In derwarnt der Autorunterdessen: "Ein Krieg Iranswird wahrscheinlicher." Das Problem ist die massive iranische Präsenz in Syrien, wo Raketen gegen Israel in Stellung gebracht werden, so Seligman: "Israels Regierung und Armee haben wiederholt deutlich gemacht, dass sie es so weit nicht kommen lassen werden. Israel würde in diesem Fall - wie wiederholt zuvor - einenbeginnen. Einer Invasion Israels auf syrisches Gebiet würden Assads Verbündete in Moskau und Teheran aber nicht tatenlos zusehen. Greifen Russland und Iran ein, sind auch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gefordert."In den USA sindaus dem Filmgeschäft fest entschlossen, den Moment zu nutzen, und Frauenrechte ganz handfest zu unterstützen: Mit 13 Millionen Dollar ausgestattet soll die Initiativeauch weniger privilegierten Frauenanbieten, berichtet die, wenn sie am Arbeitsplatz sexuell belästigt oder diskriminiert werden. "is leaderless, run by volunteers and made up of working groups. One group oversaw the creation of a commission,and announced in December, that is tasked with creating ain show business. Another group, 50/50by2020, is pushing entertainment organizations and companies to agree to reachin their leadership tiers within two years. It already can claim a victory. In early December, after Ms. Rhimes pressed him, Chris Silbermann, a managing director at ICM Partners, pledged that his talent agency would meet that goal."