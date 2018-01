Die geplante Wiederveröffentlichtung vonantisemitischen Pamphleten nimmt Tilman Krause in einem online nachgereichten-Artikel zum Anlass, auch literarisch einmal grundsätzlich mit ihm abzurechnen : Kenntlich werde bei der Re-Lektüre ein reichtlich mittelmäßiger Autor . "Célines narrative Strategie des unter Auferbietung auch der gröbsten Kraftausdrückeerweist sich bei näherem Hinsehen vielleicht als gar nicht so avantgardistisch, wie eine in Bilderstürmerei und anderen Zertrümmerungen schwelgende Moderne es wahrhaben wollte. Sondern als. ... Die Zeiten, da ausgestelltes sprachliches Berserkertum, antibürgerlicher Furor und angeblich authentisches Loslabern eo ipso als von ästhetischem Wert zeugend zu gelten hatten, darf man ja wohl getrost als abgelebt betrachten."Es mangeltan, schreibt Karin Janker in der. Am ehesten finde man es noch bei den, die alles hinter sich lassen, um nach Europa zu kommen: "Das Narrativ Heimat bedarf. Und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch in Büchern, Filmen, Schulen, Zeitungen. Romane wie etwa 'Altes Land' von Dörte Hansen oder 'Der Fuchs' von Nis-Momme Stockmann spüren demselben Gefühl dernach, auf das die AfD, die FPÖ oder der Front National eine Antwort gefunden zu haben glauben. Sie tun es mit den Möglichkeiten der Literatur,. Die neuen Heimatromane kehren das Prinzip des Bildungsromans um. Heimat ist in ihnen nicht mehr ein Ort, von dem man auszieht, um die Welt zu erkunden. Die Heimat kommt. Die Helden kehren zurück in die Provinz, in der sie eigentlich nichts verloren haben."Hannah Lühmann rollt in dergenervt mit den Augen angesichts dessen, dass in feministischen Kreisen schwarze Listen von Büchern kursieren, die man als Femnistin gar nicht erst anzufassen brauche: ". ... Seit wann besteht Kritik darin, sich vom Kritisierten fernzuhalten? Muss man, um seine Wut über bestimmte kulturelle Gegenstände zum Ausdruck zu bringen, diese nicht kennen? Muss ich nicht, um nachzuweisen, was an einer Erzählweise sexistisch ist,?"Außerdem: In einem online nachgereichten Artikel aus der berichtet Marko Martin von seinem Treffen mit dem Autor und Schoah-Überlebenden. Denis Scheck fügt "Zettels Traum" seinem-Literaturkanon hinzu. Ernst Osterkamp schreibt in dereinen Nachruf auf den LiteraturwissenschaftlerBesprochen werdenEssayband "Die Mutter aller Fragen" ( ZeitOnline ),Debüt "Das Fell" ( Tagesspiegel ),undManga "your name" ( Tagesspiegel ), neue Bilderbücher für Kinder ( Welt ) und der Band "Junge Liebe zwischen Trümmern" mit bislang unbekannten Erzählungen von).