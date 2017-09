In der untersucht Oliver Jens Schmitt die Geschichtsklitterung der Regierung Erdogan und seiner Anhänger mit ihrer. Außenminister Ahmet Davutoglu etwa "verkündete 2009 in Bosnien, das Imperium seigewesen, die es zu erneuern gelte. 2013 erklärte Recep Tayyip Erdogan in Prizren, Kosovo sei die Türkei und die. 2015 überführten türkische Soldaten die Gebeine des angeblichen Großvaters des Dynastie-Gründers Osman aus Syrien in die Türkei." In der Innen- wie der Außenpolitik "will die AKP ein äußerst positives Bild des Osmanischen Reiches vermitteln. Dies erfolgt in mehreren Ausprägungen: Das Osmanische Reich als glänzende Weltkultur. Das Osmanische Reich als. Das Osmanische Reich als furchterregende Militärmacht. Das Osmanische Reich als multikulturelles und im Vergleich zum Westen."An türkischen Schulen wird einausgeteilt, schreibt Bülent Mumay in seinerKolume: "Das Leben des": "Das Buch beschränkt sich nicht auf die Biografie des Propheten des Islams, es enthält auch sehr deutliche Empfehlungen für die Jugend. Dem Lehrbuch zufolge sind Ehen mit Angehörigen anderer Religionen oder Atheisten inakzeptabel. Und bei einer Ehe unter Muslimen habezu gehorchen. Unser Staat ist der Meinung, der Gehorsam der Frau dem Mann gegenüber sei ein Gottesdienst. Selbstverständlich gebe es noch wichtigere Dienste für den Glauben: 'Der größte Gottesdienst ist', bescheidet das Schulbuch."Außerdem: Derveröffentlicht in Auszügen die Erinnerungen der Journalistinan den Angriff des türkischen Militärs auf die kurdische Stadt2015.Arnau Busquets Guàrdia listet beiauf, wasverlieren würde, wenn sichabspaltet und produziert ein seltsames Crescendo der Zahlen: Beimwären es 6,3 Prozent, bei der16 Prozent, bei20,1 Prozent und bei den25,6 Prozent. Eine Karte zeigt außerdem, dass die Küstenregion umeher gegen die Sezession stimmen wird.