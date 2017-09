In einem Punkt hat Tayyip Erdogan bei aller Kritik recht, schreibt Jürgen Gottschlich in der: "Alles spricht dafür, dass diebei dem Putschversuch eine tragende Rolle gespielt hat. Davon ist nicht nur Erdogan überzeugt, sondern auch die gesamte Opposition und wohl mindestens 90 Prozent der Bevölkerung. Selbst ein so kritischer Geist wie der Literaturnobelpreisträgerhat kürzlich in einem Interview erklärt, nach Sichtung allen vorhandenen Materials sei er ebenfalls überzeugt, dass die Gülen-Sekte für den Putschversuch zumindest mitverantwortlich ist."Auf der Seite 3 derzeichnet Mike Szymanski ein fröhliches Bild der türkischen Stadt, in der die säkulare CHP regiert, nicht Erdogans AKP. Selbst aus Istanbul flüchten sie hierher (16.000 im letzten Jahr), wo Frauen nochtragen können und Männer auf der Straße ein Bier trinken dürfen: "In Istanbul, 500 Kilometer von Izmir entfernt, wurde gerade eine 24-Jährige in einem Stadtpark vom Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes angeblafft, sie könne nicht in kurzen Hosen herumlaufen, 'weil dies'. Es kam zum Streit, aber es blieb bei Worten. 2016 trat in Istanbul der 35-jährige Abdullah Ç. einer Krankenschwester in einem Bus ins Gesicht, weil sie Shorts trug. 'Du bist der Teufel', schrie der Mann. 'Das hätte der mal hier versuchen sollen', sagt Sema Gür. Die Frauen in Izmir haben nach dem Überfall in Istanbul auf ihre Weise protestiert. Sie haben sich Shorts angezogen,, und sind raus auf die Straße. Denn Izmir ist nicht einfach nur eine Vier-Millionen-Stadt an der Westküste der Türkei. Izmir ist einezur 'neuen Türkei'."Ein Debattenbeitrag des britischen Politologenhat in Frankreich große Aufregung ausgelöst. Bickerton hatdarin als Luftnummer abgekanzelt - vor allem Macrons narzisstische Machtinszenierungen stören ihn: "Diese arrogante Haltung zur Macht hat das Anti-Establishment- und Startup-Image, das Macron während des Wahlkampfs kultivierte, zerstört. Die postideologische Plattform, von der er startete, erweist sich als das, was sie wirklich ist:im Herzen seines politischen Projekts." Macron-Sprecher reagierten darauf, indem sie den Autor als Sympathisanten deshinstellten, aber das stimmt nicht, schreibt Pauline Moullot in, denn ein Artikel Bickertons inaus dem letzten Jahr, der als Beweis für die Front-national-Nähe herhalten sollte, "ist in Wirklichkeit einedes Populismus des Front national im Licht der damaligen Regionalwahlen".PiS hin oder her, inist die Kulturlandschaft noch intakt, versichert , Chef des Solidarnosc-Zentrums in Danzig, im Gespräch mit der NZZ. "Die Politik der PiS-Regierung, vor allem der Versuch derund die nationalistische Politik, hat die polnische Demokratie erheblich beschädigt, doch noch ist Polen, vor allem die polnische Zivilgesellschaft, nicht verloren. Sorgen macht mir das in Westeuropa immer häufiger auftretende Vorurteil, es zeige sich in Polen, dass die Demokratie im postkommunistischen Europa keine tiefen Wurzeln geschlagen habe und nun seinean die Oberfläche kämen. So einfach ist die Entwicklung in den neuen EU-Ländern nicht."Etwas wolkig klingt die vonin der geäußerte Kritik amin Deutschland: "So wenig Zukunft war in der Moderne, die doch durch einen emphathischen Fortschrittsbegriff begründet ist, niemals zuvor. Und niemals so viel Redundanz und Fantasielosigkeit und niemals so viel Anästhesie durch." Zentrale Zukunftsfragen, so Welzer, würden im Wahlkampf nicht angesprochen - er selbst spricht dann aber nur über das Flüchtlingsproblem.