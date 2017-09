In einem interessanten Hintergrundartikel über die Künstlerund erzählt Tilman Baumgärtel in der, wie diejetzt sogar ins Berlinerschwappt. Die Künstler haben einen Knochen des berühmten-Skeletts des Museums angeblich abgescannt und stellen die Kopie in der Galerie Nome aus, um anzuprangern, dass das Skelett der ehemaligen Koloniegeraubt worden sei. Baumgärtel kritisiert dieder Künstler: "Der zentrale Vorwurf der Künstler ist .. natürlich, dass das Museum die Herkunft seiner Exponate nicht thematisiert. 'Im Museum gibt es nur ein kleine Karte von Afrika, mit einem roten Punkt an der Stelle, wo die Knochen ausgegraben wurden', ereifert sich Nikolai Nelles beim Interview einige Tage vor Ausstellungseröffnung. Doch tatsächlich gibt es im Naturkundemuseum eine, die die afrikanischen Arbeiter bei den Grabungen zeigt. In den begleitenden Texttafeln werden die historischen Umstände der Expedition kurz umrissen." Allerdings will auch das Museum die Provenienz künftig klarer thematisieren.Marcus Woeller berichtet zum selben Thema in der, dass auch in denheftig über das vergiftete Erbe des Kolonialismus nachgedacht wird und dass sich das Zentrum für zeitgenössische Kunst in Rotterdam nicht mehr länger nach dem Kolonialraubritterbenennen will.