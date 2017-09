Erstaunlich, ein ganz klarer Text eines säkularen Intellektuellen in der. Der marokkanische Autorbechreibt, wie das Internet zur Mobiliserung des arabischen Fühlings beitrug und wie demokratische Kräfte dannwurden: "Jene mutigen Menschen, die in reaktionären Gebieten den Kampf von innen heraus führten, wurden an den Rand gedrängt, verhaftet, verfolgt und als Verräter an ihrer eigenen Kultur beschimpft. Solche Anschuldigungen gingen meistaus, bei denen die Ablehnung von Fortschritt und Moderne nicht weiter verwunderlich ist. In ihrem Ressentiment auf den Westen und die Moderne erhielten sie indessen oft Unterstützung von jenen Fraktionen der, die kulturrelativistische Positionen vertreten und Muslime in toto als unterdrückte Opfer des westlichen Imperialismus in Schutz nehmen."Der Historiker Jacob S. Eder liefert in dereinen kleinen Nachtrag zur Debatte um das Buch "Finis Gemania" von, das durch eine manipulierte Platzierung auf derSachbuch-Bestenliste einen kleinen Skandal ausgelöst hatte (unsere Resümees ). Es sei kaum beachtet worden, so Eder, dass die meisten neurechten Texte darinformuliert worden seien: "Sieferles Ausführungen, die einige Jahrzehnte auf seiner Festplatte Staub angesetzt hatten, nun als Kritik der heutigen Bundesrepublik zu lesen, ist ein. Höchstens ist das Buch eine - inhaltlich wenig originelle - Quelle zur Illustration des Diskurses über NS und Holocaust vor gut zwanzig Jahren."