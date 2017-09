Die Feuilletons stehen heute ganz im Zeichen vonRoman "Golden House" , der heute in zahlreichen Ländern - und unter demselben englischen Titel - erscheint und den Kritikern zufolge ein wahresentfacht: Es geht um Trump, Myriaden filmhistorischer Referenzen, fluide Genderidentitäten, das Nachwirken der römischen Antike und vieles mehr. Und dann ist da noch dieses Monstrum von erstem Satz, das so ungeheuerlich ist, dass Burkhard Müller ihn in dergleich in voller Länge dokumentiert . Unzweifelhaft ist davon einiges sehr interessant, wie alle Rezensenten hervorheben. Doch überwiegt sichtlich: " Rushdie gelingt es zwar, sein ambitioniertes Konzept sichtbar zu machen, doch er füllt es nicht wirklich aus", schreibt zum Beispiel Angela Schader in der, die sich aber beeilt hinzuzufügen, dass die zahlreichen Figuren immerhin "genügend Lebenskraft" aufweisen. " attestiert Burkhard Müller dem Autor. Wobei er dessen neuen Roman "dann doch gern gelesen hat" und das obwohl ihn Rushdies Referenzierungslust sichtlich nervt: "Rushdie ist ein gebildeter Mann; doch hat er seine." Ähnlich ergangen ist es Jan Wiele: "Keine Handlung kann offenbar geschildert werden ohne einen Verweis auf Dostojewski, Kafka, Thomas Mann, die geradezu überdeutlich instrumentierten antiken Romanautoren sowie Hunderte, teils", ächzt er in derKeine strapazierten Nerven, keine Langeweile, keine relativierenden Gesten indessen bei-Kritiker Arno Widmann. Vielmehr schwebt er im Himmel reinsten, ungebrochenen Leserglücks: "Der Plot wendet sich immer wieder neu.Ein. Salman Rushdie kann das und er macht freudig Gebrauch von seinem Können. Der Leser hechelt dem Autor hinterher. Mit beschleunigtem Pulsschlag. Er schwitzt. Er ist dankbar. 'Das hat er', dachte ich begeistert von der ersten Seite an. Rushdie hat ein Buch geschrieben wie heute kein anderer Autor es tut. Keiner folgt soseinen Assoziationen, aus Literatur, Musik, Film und Showgeschäft wie er."In der Kontroverse uman der Außenfassade der Alice-Salomon-Hochschule angebrachtes Gedicht "avenidas", das aufgebrachte Studentinnen und Studenten wegen unterstellter Frauenfeindlichkeit entfernen lassen wollen, schießt Schriftsteller in derzur Verteidigung der Kunstfreiheit aus allen Jargon-Rohren der Textexegese auf besagte Studenten. So erfahren wir: "Strukturiert nach dem syllogistischen Modell des aussagenlogischen Kettenschlusses, baut die Konstellation('un admirador') auf, die es als archimedischer Punkt des Gedichts so schillernd macht: Wenn a) 'avenidas y flores' (Alleen und Blumen) und b) 'flores y mujeres' (Blumen und Frauen) dann c) 'avenidas y mujeres' (Alleen und Frauen) als Konklusion oder Quintessenz. So weit, so." Wobei es am Ende vor allem um die Beobachtung geht, dass das Gedichtaufweist - worin wohl Wohl und Wehe jeder Rezeption liege.Weiteres: Schriftstellerin schreibt in der-Reihe über Transiträume und Haltestellen über "", an denen sich das eigene ästhetische Sensorium besonders gut entfalten könne. In der porträtiert Frank Keil den Schriftsteller , der gerade die Literaturzeitschrift zuwege bringt. In der resümiert Andrea Pollmeierin Bergen-Enkheim gehaltene Stadtschreiber-Rede (mehr dazu hier ). Für die-Reihe über die Sommerdomizile großer Literaten reist Nicolas Freund nach Tanger ins Hotel El-Muniiria, wo Beatdichter wieunterkamen. Dichter Nico Bleutge ( SZ ), Gregor Dotzauer ( Tagesspiegel ), Herbert Wiesner ( Welt ) und Patrick Bahners () schreiben zum Tod des Lyrikers Besprochen werden"Die Geschichte der getrennten Wege" ( Tagesspiegel ),Krimi "Eileen" ( Welt ) und"Wiener Straße" ( Standard ).