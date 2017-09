Vielleicht ist es ganz gut, einen externen Blick auf die gestrigezu werfen. Fünf "Takeaways" präsentiert Matthew Karnitschnig beiund leitet seinen Artikel so ein: Die Debatte sei als ein "TV-angekündigt worden. Danach sprechen entnervte deutsche Kommentatoren von einem ''. Das Paar sang bei den meisten Schlüsselthemen im Unisono, von Flüchtlingen bis Renten, was den 97-minütigen Austausch zu einer Herausforderung machte. Trotz des mangelnden Feuers wird die Debatte Einfluss auf denhaben." Und "Takeaway" Nummer 1: "Das Rennen um denist vorbei."Georg Diez wusste in seiner-Kolumne schon vor dem "Duell", dass dieFragen der neuen Bedingungen für Politik in einer veränderten Welt gar nicht angesprochen werden würden: "Das Alte ist die Politik der Interessensgegensätze der sozialen Marktwirtschaft, Arbeit gegen Gewerkschaft zum Beispiel, oder Kirche gegen Sex und Selbstbestimmung - aber diesesfunktioniert nicht mehr, weil sich die Rahmenbedingungen so radikal geändert haben: Was tun Gewerkschaften, wenn daskommt? Wie lassen sich gesellschaftliche Konflikte anders lösen als durch die?"Eine wahreschreibt Christophe Bourdoiseau, Berlin-Korresondent desin der: "Deutschland hat mehr als eine Million Flüchtlinge freundlich aufgenommen. Dank einer mobilisierten Zivilgesellschaft haben wir 2015 einein Europa und damit weitereobdachloser Migranten wie in Nordfrankreich verhindert. Viele Franzosen sind den Deutschen dankbar, dass sie dieEuropas verteidigt haben. Die Stadt Berlin hat 2015 so viele Flüchtige aufgenommen wie ganz Frankreich."Freihandel hatten die Helden desversprochen, eine unmittelbare Befreiung von den Lasten Europas und Zugang zum Gemeinsamen Markt. Ihrewaren nicht die 350 Millionen Pfund, die dem maroden britische Gesundheitssystem angeblich wöchentlich zufließen würden, sondern, dass "ist", schreibt Nick Cohen in seiner Kolumne für den: "Statt im versprochenen Utopia befinden wir uns jetzt in derseit München. Statt munter den Weg zu gehen, den wir uns auswählen wollen, sind wir dazu verdammt, im Schlamm zu waten. Im Brexit offenbart sich laut Craig Oliver, Camerons Spin Doctor, der 'Sieg derüber einfache Lügen'. Britannien muss langsam lernen, dass man komplexe Wahrheiten nicht auf ewig verleugnen kann."In der lehnt der Philosopheine "negative Utopie" namensab und findet statt dessen "lediglich eine Vision vertretbar, die den Unionsgedanken erstens streng und effektiv auf Subsidiarität verpflichtet, die sich zweitens für die Unionsgrenzen überschreitende Regionen offenhält und sie drittens offensiv dasEuropas pflegt. Sichtbar wird diese Vision in einer komplexen Bürgeridentität, die beiden Vereinfachungen Widerstand leistet: sowohl dem Abschied von der EU als auch dem Einschmelzen der Vielfalt in den homogenisierenden Vereinigten Staaten von Europa."