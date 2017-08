Eva Lapido hat für diedas neueste Positionspapier aus London zumgelesen und reibt sich verwundert die Augen: "Endlich also erfährt die Welt, wie sich die britische Regierung das Leben nach dem Brexit vorstellt. Und siehe da: Es sollbleiben. Die Wunschzettel lesen sich wie ein Offenbarungseid - oder, anders ausgedrückt, wie ein einziges atemloses Hoch auf den Status quo. Eng und enger soll das Verhältnis zur EU werden, der Handel soll so frei wie möglich bleiben, die Grenzen unsichtbar. Man könnte meinen, dass es sich eher um einhandelt als um ein Austrittsgesuch."Im fragt der frühere Diplomat John Kerr, warum Großbritannien in der internationalen Politk immer weniger zu sagen hat, wo es sich doch von der EU endlich befreit hat.Überall in Europa wachsenaus dem Boden, schreibt Olivier Razemon im-Blog bei: Sie "werden zu einem vertrauten Anblick. So wie jene, die einen Sicherheitsbereich abstecken sollen und deren zuerst befristete Funktion sich verstetigt. So ist das in Frankreich vor Präfekturen oder Schulen oder am Carrousel du Louvre in Paris. Sie erinnern an jene Gitter, die dasverhindern sollen. Und die demnächst durch Betonklötze ersetzt werden..."