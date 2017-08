Dashat sich mit dem Bildwissenschaftlerdie großformatigen Plakate genauer angeschaut , die in vielen Städten der Türkei hingen, um an die Niederschlagung desvon 2016 zu erinnern. Durch die "Mischung aus monumentalerund" soll sich eine bestimmte "Heldennarration" der Nacht ins "kollektive Gedächtnis" einbrennen, so Krieger. "Zwölf unterschiedliche Motive hängen in den türkischen Städten - angelehnt sind sie an Bilder, die vor einem Jahr pausenlos über die Fernsehbildschirme flimmerten. Jedes der Plakate verdichtet Einzelmomente an verschiedenen Schauplätzen zu einer. Die Verlierer sind immer die gleichen: weinende, verzweifelnde, sich ergebende Soldaten - Putschisten im Moment der Niederlage. Es ist ein, über jeder leuchtet ein weißer Schriftzug: 'Heldenepos 15. Juli'. Anstelle einer Künstlersignatur prangt am unteren linken Rand das Siegel des Türkischen Präsidenten,. Der Auftrag für die Plakate kam offenbar von ganz oben."Im-Interview mit Helena Davenport spricht die Istanbuler Galeristinüber Veränderungen in der türkischen Kunstszene nach dem: "Ich denke, wir sehen den Effekt nicht direkt. Aber langfristig führen die Geschehen zuund zu einer veränderten Stimmung während der Ausstellungen. Auch dazu, dass man Ausstellungen möglichweise austauscht."Als intimes "Kammerspiel" lobt-Kritikerin Catrin Lorch die Wiener Ausstellung "How to live together", die sich dem Zusammenleben in der modernen Gesellschaft widmet und zugleich Medienbilder und politische Floskeln hinterfragt. Fasziniert betrachtet sie etwaSerie von britischen Arbeits- und Sozialämtern in den Achtzigern oderFotografien aus provisorischen Flüchtlingsunterkünften: "Die staatliche Fürsorge konzentriert sich offensichtlich darauf, dem anderen einen Rahmen vorzugeben, sei er aus fest gefügten Abläufen oder aus Beton. Die Ausstellung spürt nicht nur dem nach, was Einsatzpläne,anrichten, sondern auch der dahinter lauernden Angst: Das Video 'Rhode Island Red' vonetwa, die 1968 einen Stall voller Hühner filmte, Hunderte, dicht gedrängt, eine kopflose, unübersichtliche, von, die nur von den Mauern zusammengehalten scheint."In der weiß Marion Löhndorf nach einem Besuch in der Londoner Ausstellung "Queer British Art", die von 1861, als dieabgeschafft wurde, bis ins Jahr 1967, alsfür über 21-Jährige in England entkriminalisiert wurde, auch nach Lektüre der englischsprachigen Kritiken nicht recht, was "schwule Kunst" eigentlich sein soll: "Der diskursive Charakter der Ausstellung spiegelt sich in der Kritik daran. Der Kritiker desfand sie schlicht: Die Tate stelle sowieso pausenlos homosexuelle Künstler aus, die aber ihre Sexualität nicht in den Vordergrund stellten. Diebemängelte, es sei unklar, ob 'gay art' über die Motive, die Geschichten oder die Künstler zu definieren sei. Und derhielt zu Recht fest, dass sich die Schau nicht zwischen erzählerischem und ästhetischem Anspruch entscheiden könne: Demgefiel ebendies ganz besonders."Weiteres: Für diehat Hans-Joachim Müller im Berner Museum zugeschaut, wie derrestauriert wird. Auch wenn die zweihundert Arbeiten keine Sensation sind, beginnt dank der damit verbundenen Provenienzforschung auch in der Schweiz ein "neues Kapitel Museumsgeschichte", meint er.