Eine exzellente Übung in "" ist die Soloschau der amerikanischen Performerin, Bildhauerin, Filmemacherin und Transgender-Aktivistinin der Kunsthalle Münster schreibt Alexandra Wach imMagazin: "Einer der engsten Mitarbeiter von Wu Tsang ist Fred Morten. Der Dichter und Professor für Englisch an der University of California in Riverside ist spezialisiert auf die Entwicklung von. Seine Gedanken über das Recht auf Selbstbestimmung des Einzelnen sind in die meisten der in Münster gezeigten multimedialen Werke eingeflossen. In dem Video 'Girl Talk' tritt er persönlich auf. Morten trägt ein vage, ist extravagant geschmückt und schlüpft lippensynchron zu dem Jazzsong 'Girl Talk' in die Rolle eines beseelt tanzenden Sängers, der seine Drag-Identität thematisiert."Ach Kassel, hier wirkt Kunst noch, denkt Nicola Kuhn imangesichts der bevorstehenden Eröffnung des zweiten Teils der: "In Kassel erweist sich die Documenta auf den ersten Blick als interessanter, substanzieller, durchdachter. Hier wirkt die Kunst nicht wie abgeworfen, sondern wie eine kuratierte Schau an den Ausstellungsorten Neue Galerie, Documenta-Halle und Hauptpost. Diewerden transparenter, die Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Kolonialismus, Kultur, Wirtschaft und Staat deutlicher. Wo das pulsierende, heiße, laute Athen die Kunstanstrengungen im öffentlichen Raum verschluckte, erweist sichund mittleren Größe als ideale Bühne."Weiteres: In derkann Ingo ArendDocumenta-Konzept nur wenig abgewinnen , denn "es kann der Kunst auf Dauer nur schaden, wenn sie partout den Raum besetzen will, denmüsste". DasMagazin zeigt erste Highlights in Kassel. Und die spanische Künstlerin erzählt von ihrer Fotoserie "Secret Friends", für die sie nach vorne gebeugte Rücken mit Gesichtern bemalt. Annekathrin Kohout denkt in ihrem Kunstblog über den Kult umnach.Besprochen werden die Ausstellungin der Fondation Louis Vuitton Presse ), die Ausstellung ". Die Große Kunst" im Berliner Kulturforum NZZ ), die Ausstellung "" im Londoner Barbican Centre ), eine Ausstellung des Frankfurter Künstlersin der Kunsthalle Zürich ), der Hannoversche Ausstellungszyklus "Made in Germany" (), die Ausstellung "Eindeutig bis zweifelhaft", miterworbenen Skulpturen im Frankfurter Liebieghaus ) und die Ausstellung "Triumph ohne Sieg.in Germanien" im LWL-Römermuseum in Haltern ().