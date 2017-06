1967 war das deutsche 1968. Überall Texte. Bei aller Kritik, die man an den 68ern haben kann, meint Max Thomas Mehr im: "Die APO sorgte ... für eine grundlegende Modernisierung der Gesellschaft - Stichwort: das Private ist politisch. Frauenemanzipation und Schwulenbewegung, antiautoritäre Kinderläden, aber auch die Impulse der Alternativ- und Anti-Atomkraftbewegung sind heute aus der Gesellschaft.", die bei der Demo am 2. Juni dabei war, erzählt - übrigens in der- wiedamals funktionierte: "In jener Zeit gab es weder Handys, noch Computer, kein Internet, und die wenigsten von uns hatten Telefone in ihren WGs, manchmal eines für alle, und das auf dem Flur. Wir warenund auf die Radionachrichten. Und schließlich erschienen die Meldungen und die Fotos in derunter anderem, angeblich sei die Gewalt von den Studenten ausgegangen, die allesamt als 'Krawallbrüder' beschimpft wurden. In dieser Nacht ist mir klar geworden, wie dringend wirbrauchten." Ebenfalls in dererinnerte Wolfgang Kraushaar an das kleine Detail, dass die Idee, selbst Gewalt auszuüben beiodernicht erst durch den 2. Juni ausgelöst wurde (unser Resümee )."Es geht auch um", schreibt Gereon Asmuth in der: "Noch immer. Für die Gewalt einer Berliner Polizei, in der es 1967 noch alte Nazi-Seilschaften gab. Für deren von oben gedecktes brutales Vorgehen. Für die systematische, die Vertuschung des tödlichen Schusses aus der Waffe eines Polizisten. All das ist so unglaublich, dass es nicht nur die damals Beteiligten, sondern auch jüngere Generationen fassungslos macht. Es ist mehr als überfällig, dass sich derzu seiner politischen Verantwortung bekennt. Mit einer Bitte um Entschuldigung. Der 2. Juni 2017 wäre dafür das passende Datum." Und tatsächlich sagt der Berliner Justizsenatorim Interview Plutonia Plarre: "Ich denke über eine Entschuldigung nach." Ebenfalls in derseine Version der Heldengeschichte.Der ehemaligeler Klaus Hartung erinnert - in der- an die Konfrontation vonund, zu der es bei einem Kongress nach dem 2. Juni kam: Habermas' "böses Wort vomführte zu heftigem Streit innerhalb der Linken. Habermas revidierte später den Begriff. Aber die Idee derin ihrer diffusen Virulenz geisterte fortan durch die antiautoritäre Bewegung. Revolution durch die Revolutionierung der Revolutionäre, also durch gewaltsamen Ausbruch aus der bürgerlichen Herkunft - das war die Suggestion des entfesselten Selbst."Außerdem: In der Mediathek der findet sich - noch bis zum 5. Juni - eine Doku über dieund die Vertuschungsversuche der Behörden. Beim gibt es Mareike Maages Feature "Chronik einer Hinrichtung". In einem weiteren Feature für den kontextualisiert Stefan Zednik den Tod Ohnesorgs mit der "Zauberflöte", die derim Opernhaus sah, während Kurras seine Schüsse abgab.