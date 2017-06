Mit dem Dramatiker, der gestern 91-jährig in Berlin verstorben ist, verliert Deutschland seinen "Dichterfürsten", schreibt Christine Dössel in ihrem Nachruf in der: "Wenn es einen Motor gibt in Tankred Dorsts rastlosem Schaffen, dann ist es diese, die ihn auszeichnete und jung hielt. Er war immer mit mindestens drei Projekten gleichzeitig beschäftigt, wissend: 'Was einen lebendig hält, ist die Arbeit.' Jegliche Form von Pathos lag ihm fern. 'Eigentlich ist das ganze Leben eine Niederlage', sagte er einmal in einem Interview. 'Jedenfalls endet es mit einer. Und wenn man das einmal erkennt, kann man zum Täglichen übergehen. Die Diskrepanz zwischen dem, was man von sich erwartet, und dem, was man ist - das ist dasim Leben.'"Auch Andreas Rossmann hebt in derDorsts beeindruckende Vielseitigkeit hervor: "Parabel und Farce, Spiel mit der Gegenwart und der Geschichte,: Kein deutscher Dramatiker der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wechselt so selbstverständlich die Genres und spricht in so verschiedenen Ichs, Sprech- und Sprachmasken. Nicht ein Stil, den er den Stoffen aufprägt, sondern eine offene Haltung, ein erweiterter Realismus, der ihn die adäquate Form, oft fragmentarische finden lässt, zeichnet seine dramatische Technik aus. So wird Dorst zu einem, der die Welt durch Theater verzaubert."Im schreibt Peter von Becker: "Pathos-Stoffe, Krieg und Frieden, Liebe und Tod, waren ihm vertraut, doch alle Pathetik blieb ihm fern. Er besaß die Kunst, die laut Brecht die größte ist: das Schwere leicht zu machen. Auch in Person. Tankred Dorst hatte die Anmut eines, er war eine Erscheinung, mit seinem mächtigen, noch im Alter füllig weißen Lockenhaupt und dem massigen, doch graziösen Körper." Weitere Nachrufe in NZZ Weiteres: In der zieht Martin Lhotzky ein enttäuschtes Zwischenfazit der. In der informiert Katja Kollmann über möglicherweise vorgeschobene Ermittlungen gegen den russischen Theater- und Kinoregisseur Kirill Serebrennikow wegen Veruntreuung.Besprochen werden das Tanzstück "Jaguar" von Marlene Monteiro Freitas und Andreas Merk im Berliner HAU ( taz ),Adaption von"Obsession" bei den Wiener Festwochen (),