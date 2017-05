Der bekennende Leninistkann mit der kunterbunten Linken, die sich unter dem LGBT-Banner versammelt nicht viel anfangen. In der erklärt er nach einer Pride-Parade in Vancouver, was ihn an dieser neuen "political correctness" stört: "Hier waren mehrheitlich gut ausgebildeteunterwegs, die über hohen sozialen Status verfügen. Die Parade erinnerte mich an so viele ähnliche Aufmärsche, die ich in meiner Jugend immiterlebte. Paraden zum Tag der Arbeit, an dem unterschiedliche Kollektive ihre 'Einheit in Vielfalt' feierten, alle unter dem gemeinsamen Schirm der herrschenden Ideologie (Bruderschaft und Einheit aller Nationen im selbstregierten und blockfreien sozialistischen Jugoslawien)."