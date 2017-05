Im berichtet Roman Gerold von der Ausstellung "How To Live Together" in der Wiener Kunsthalle , die neue Blicke auf die Anderen werfen will: "Ein Leitmotiv der Schau ist die Mikroskopierung, der genaue. So etwa in einer Arbeit, der in den frühen 1980er-Jahren in heruntergekommenen britischen Sozialämtern Wartende ablichtete. Die Tristesse dieser vom öffentlichen Interesse kaum gestreiften Räumlichkeiten macht er durch mächtige Bildtafeln spürbar. Einen ähnlichen Blick an die Ränder der Gesellschaft unternimmt auch: Er zeigt Szenen von Straßenkämpfen in den Pariser Vororten. Im Gegensatz zu Grahams Schnappschüssen sind seine aufgeregten Szenen jedoch teils inszeniert. Die Ambivalenz zwischen Schnappschuss und Inszenierung prägt auch die Bilder, die sich mit Fragen der Repräsentation in der Oberschicht befasst."Londons Victoria and Albert Museum widmet seine neueste Ausstellung der Pop-Heroen. In der vermisst Sebastian Borger nur noch die "". Er misstraut dem neuen Trend, die Ikonen der Popkultur im Museum anzubeten: "Zum Schluss erhalten die Gläubigen: Pink-Floyd-Fans seien 'ebenso hartgesotten wie passioniert', lobt der Ausstellungstext. Und haben über die Jahrzehnte eine ', die nie aufhörte zu experimentieren' unterstützt. Solcherart gestreichelt heißt es nun Kopfhörer ab zum Gebet: Im letzten Ausstellungsraum werden Bilder vom letzten gemeinsamen Liveauftritt 2005 gezeigt,."Weiteres: So retro sahen die Kunstwerke noch nie aus, frohlockt Jens Hinrichsen imüber die Schau des amerikanischen Künstlers "Enemy of the Stars" . Für diebesucht Joseph Hanimann die Ausstellung "Trésors de l'Islam en Afrique" im Pariser Institut du monde arabe , die mit der Legende des 'schwarzen Islam' aufräumen will.