Angesichts des Wahlerfolgs vonsollten die Amerikaner "ausflippen", meint Mark Greif, Gründer der linken New Yorker Zeitschrift in der. Und er fordert das auch von den Repräsentanten: "Präsident Obama sollte nicht weiter von einem 'reibungslosen Übergang' sprechen, sondern den Übergang zu Trump so holprig wie möglich und sogestalten. Die Clintons sollten ihre Zusage, an der Inauguration teilzunehmen, zurückziehen. Das Capitol sollte die Bühne für die Inauguration nicht bauen. Der Partyservice sollte kein Essen liefern. Der Oberste Richter sollte nicht auftauchen, um den Amtseid abzunehmen.sollte bereitgestellt werden. Soll Trump doch auf das schwören, was er gerade zur Hand hat: eine Ausgabe von 'Trump - Die Kunst des Erfolges'."Greif mag sich von der-Meldung bestätigt fühlen, dass der demokratische Politikerals erster Abgeordneter des Senats erklärt hat, dass er Trumpansieht und dass er der Amtseinführung fernbleibt - das Video-Interview aufist recht beeindruckend.Der Philosoph sieht in derdie innerste Substanz Trumps im Wort "" ausgedrückt: "Vor allem im Wahlkampf hat Trump einen Unternehmer gespielt, der rücksichtslosdurchzieht. Er ist als 'Trickster' aufgetreten. Unvergessen ist sein Einwurf in einer TV-Debatte, als Hillary Clinton ihm vorhielt, jahrelang keine Steuern bezahlt zu haben: 'That's because I'm smart.' Trump erlaubt sich,und zu brechen, und diesen Freibrief stellt er sich aus, weil - wie er behauptet - das 'System' durch und durch 'korrupt' sei."In der Tat weigerte sich Trump ja in seiner legendären Pressekonferenz, seine Unternehmungen- offenbar, weil es für ihn eine psychologische Unmöglichkeit ist. Michael Kruse zitiert dazu inzwei Autoren, die sich auskennen: "'Ich glaube, er ist unfähig, sich selbst anders denn als CEO seiner Firma zu sehen, sagt Trump-Biograf, der seit 1979 über ihn schreibt, in. 'Er kann Titel aufgeben, aber nicht das - darin liegt.' 'Er ist wie ein Junge mit seinen Murmeln', sagt der andere Trump-Biograf. 'Er kann nicht auf eine einzige seiner Murmeln verzichten.'"Außerdem: In derfragt Lothar Müller, inwieweit man auf eine "Donald Trumps durch die Routinen der Demokratie" zählen kann und verweist auf einen-Artikel über die "Intellectuals for Trump" (unser Resümee ).