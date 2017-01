Als großen Menschheitstext begreift Andreas Wilink in derin Düsseldorf uraufgeführtes Stück "Das Licht im Kasten (Straße? Stadt? Nicht mit mir!)". Es sei ein Stück über Mode, aber zugleich bibelfester Traktat, Exorzismus und "Tragödie, die sich bekümmert um das Menschenwesen": "Im wiederholt Gesagten verzerren sich Genuss und Konsum und die Kategorien von Natur und deren kultureller Verbildung in der Mode und ihrem Jargon. Jelinek redet über Billig- und Massenhersteller, Baumwoll-Produktion in Indien, Fronarbeit für Designer-Labels, heideggert, beruft sich auf, setzt('Die Einbildungskraft ist ein Vermögen der Anschauungen auch ohne Gegenwart des Gegenstands') ins Verhältnis zu, bewertet die Schwäche des Euro, ätzt darüber, wasundderzeit entwerfen."In derfehlt Egbert Tholl allerdings der Furor in der Jelinek' schen Suada. Weil Jelinek nicht gegen sich selbst und ihre Liebe zur Mode anschreiben kann? "Sie liebt sie, verehrte einst japanische Designer, mit denen sie nun im 'Licht im Kasten' abrechnet wegen deren Verstiegenheit., als siedie Mitgliedschaft aufkündigte."Die Stimme der engen Herzen hat-Kritikerin Daniele Muscionico am Schauspielhaus Zürich erlebt , wo Karin Henkel"Onkel Wanja" moralisch, aber "" inszenierte: "Denn fahl und farblos ist die Welt der elegant Leidenden. Farblos ist die Ornamentik und fahl die Farbskala der Kostüme von Aino Laberenz,aus dem Mottenschrank der siebziger Jahre. Tschechows Menschen lieben falsch, leben falsch und." Valeria Heintges in der Nachtkritik war das ein bisschen zuviel des Gutes, räumt aber ein: "Stringent ist das alles, in seiner depressiven Untätigkeit, seinem Aneinandervorbeireden, seinen Versuchen, aus der Lethargie zu krabbeln."Besprochen werden"Macbeth"-Inszenierung am Münchner Residenztheater ("Selten wurde", konzediert Christopher Schmidt in der SZ),Inszenierung vonislamische Familientragikomödie "The Who and the What" am Hamburger Schauspielhaus ( Welt ), Tim Egloffs etwas überspitzte, aber durchaus berührende Mannheimer Inszenierung von' Stück "Vereinte Nationen" ( Nachtkritik ), Oliver Reeses Inszenierung von' Stück "Eine Familie" in Frankfurt (),Choreografie "nicht schlafen" mit Musik vonund aus Kinshasa im Haus der Berliner Festspiele ( taz ).