Patrick Güldenberg, Lorna Ishema und Sascha Nathan in "Revolt. She said. Revolt again". Foto: Julian Roeder/Berliner Ensemble

In einem feministischen Doppel inszeniert Christina Tscharyiski am Berliner Ensemble Stücke vonund. Streeruwitz' Stück "Mar-a-lago", das die Lebenslügen von Frauen ausstellt, trittGabi Hift regelrecht in die Tonne, nennt es zynisch und hämisch, reinsten Verrat, weil es die "Lebenslügen" von Schauspielerinnen aufzeigt, die sich hochgeschlafen haben. Richtig gut gefällt der Kritikerin dagegen Birchs "Revolt. She Said. Revolt Again", in dem sie "gemeinsames Nachdenken" ebenso erkennt wie einen Aufschrei der Wut: "Eine leidenschaftliche, verzweifelte Reise durch den Alltag von Frauen, die daran erinnert, wie tief unsere Sprache, unsere Sitten, all unsere grundlegenden Ideen über Arbeit und Privatlebendurchdrungen sind. Die einzelnen Szenen haben Übertitel - der erste heißt: 'Revolutioniere die Sprache (kehr sie um)' -, die klingen wie Aufrufe eines Manifests. Diese Aufbruchsstimmung wird durch Songs der Rapperin unterstützt, in denen sie die Punani Power feiert und durch schnelle comicartige Videoclips der Künstlerin Dominique Wiesbauer, dieversprechen. Aber bald wird klar, dass diese Titel keine Anweisungen sind, wie man es richtig machen soll, sondernbeschreiben, diesind."