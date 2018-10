Silvana Cenni by Felice Casorati, 1922, tempera on canvas, 205 x 105 cm

Faszinierende Entdeckungen macht Alexander Menden in derim Folkwang Museum, das sich in der Ausstellung "Unheimlich real"widmet. Nicht immer war die Haltung jener Künstler zumeindeutig, so Menden, meint aber: Lieber nicht "zu sehr auf den konzeptionellen Überbau, sondern auf einzelne Künstler wie" schauen: "Der - später von den Faschisten verhaftete und in Mauthausen ermordete - Kunstkritiker Raffaello Giolli beschrieb dessen Kunst sehr treffend so: 'Die Volumina haben kein Gewicht, die Farben keinen Körper., nichts steht fest oder ist endgültig.' Man findet diese verstörenden Eigenschaften in Casoratis 'Silvia' wieder, dem lebensgroßen Porträt einer sitzenden Frau, die gesenkten Blicks an einem mit einem Teppich bedeckten Tisch lehnt."Weitere Artikel: Die Käuferin, die"Girl with Balloon" für 1,2 Millionen Euro bei Sotheby's ersteigerte, will das Werk trotz Banksys(Unser Resümee) erwerben, meldet . Warum gibt es kaum fragt Christian Saehrendt in der: "Es umgibt ihn bis heute eine schillernde Aura, er gilt als schwieriges Erbe. Dazu trägt die Tatsache bei, dass er gelegentlich vonals Pate aufgerufen wird, so beispielsweise 1999 von den Highschool-Amokläufern von Columbine oder 2011 von dem norwegischen Terroristen Anders Breivik."Besprochen werden die Ausstellung ". Farbe bekennen" im Düsseldorfer Museum Kunstpalast () und die-Ausstellung in der Wiener Albertina ( Standard ).