Ach, warum lässt der Staat diesenicht endlich in Ruhe, fragte ein gemütlich gestimmter Jürgen Gottschlich gestern in der(unser Resümee ). Heute muss Konrad Litschko die Nachricht nachreichen , dass bei Daniela Klette ein ganzes Waffenarsenal sichergestellt wurde: "Teile einer, eine, eine, eineund"."Die dritte Generation ist eigentlich unpolitisch", meint RAF-Experte, der im-Gespräch allerdings zugleich an deren Morde erinnert und einräumt, dass wir eigentlich kaum etwas wissen: "Wenn jemand lange im Untergrund ist, dabei mitin Kontakt steht, etwa mit den, wenn es auch die Möglichkeit gibt, bei denen für den Kampf zu trainieren, dann weiß diese Person irgendwann, wie es geht. Wie man keine Fingerabdrücke hinterlässt und vieles anderes. Das waren."Daswird nach Abstimmungen im französischen Parlament und Im Senat wahrscheinlich in die französische Verfassung geschrieben, berichtet Rudolf Balmer in der: "Frankreich wird damit das, in dem die Verfassung Frauen das Recht auf die Abtreibung garantiert. 'Das Gesetz bestimmt die Bedingungen, unter denen die den Frauen garantierte Freiheit auf freiwilligen Schwangerschaftsabbruch ausgeübt wird', soll es dort in Zukunft heißen."zeigt die Reaktionen: "Man hat uns ihren Bauch weggenommen."Wieder einmal gab es in der, wieder einmal kamen Arbeiter ums Leben. Bülent Mümay schildert in seiner-Kolumne das Ausmaß der, bis es zu diesem Unfall kam. Unter anderem hat er damit zu tun, dass das Erdogan-Regime nehestehenden Unternehmen eine ganze Flut anerteilt hat: "Sind wir dank dieser Lizenzflut nun an wertvolle Bodenschätze gekommen und schwimmen im Wohlstand? Leider nicht. Wir sind ärmer als zu jenen Zeiten, als Erdogan an die Regierung kam. Während sich gewisse Leute die Taschen füllen, bleiben uns die.""Der russische Staat agiert mit der", schreibt der russische, im Exil lebende Schriftsteller, der in derschildert, wie die russische Gesellschaft in Folge des "totalitären Anspruchs" des Staates auf seine Bürger immer mehr inversinkt. Die brutalen Repressionen gegen die LGBTQ-Community sind bekannt, derweil wird ein partiellesdiskutiert. Und: "Die Gesellschaft bröckelt. Mittlerweile kehren ehemalige Häftlinge, die in Gefängnissen für den Kampf in der Ukraine rekrutiert wurden und ihren Dienst abgeleistet haben, in ihre russische Heimat zurück. Sie sind begnadigt worden, haben ihre Rechte zurückgewonnen - als, sprich für die Tötung von Ukrainern. Dmitri Peskow, Putins Pressesprecher, gebrauchte dafür nicht zufällig den Begriff ''. Unter den Rückkehrern gibt es, Serienmörder und Triebtäter. Sie kehren dahin zurück, wo sie vor kurzem noch verhaftet und verurteilt wurden. Dank ihrer Beteiligung am verbrecherischen Krieg sind sie 'rein'. Nun leben sie wieder in Nachbarschaft der Angehörigen ihrer Opfer. In Nachbarschaft aller."