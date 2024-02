Emmanuel Macron schließt westliche Bodentruppen in der Ukraine nicht aus, Olaf Scholz versichert das Gegenteil - auch noch mal per Video - und behauptet, Europa werde nicht Kriegspartei werden, obwohl das natürlich nie der Angegriffene definiert. Europa steht vor der "schwersten Bedrohung für Frieden, Freiheit und Wohlstand seit Generationen", kommentiert Jörg Lau in der Zeit: "Ein russischer Durchbruch in der Ukraine liegt im Bereich des Möglichen. Und es ist denkbar, dass die USA dabei gelähmt zuschauen oder gar, wie von Trump angekündigt, mit Putin gemeinsame Sache machen werden. Dies sollte - jetzt aber wirklich - die viel beschworene Stunde der Europäer sein. Doch die zwei größten Länder der EU, Deutschland und Frankreich, sind in einer Vertrauenskrise gefangen, die sich kaum noch verbergen lässt."



Inwischen kommt die äußerst beunruhigende Meldung, dass die nicht anerkannte Republik Transnistrien Russland um Schutz gebeten habe, berichtet etwa Barbara Oertel in der taz. "Das oppositionelle russische Nachrichtenportal insider.ru zitiert einen Militärkorrespondenten namens Juri Kotenok, dem zufolge der Präsident Transnistriens Wadim Krasnoselski den politisch Verantwortlichen Moldaus 'eine Politik des Völkermordes' gegen die abtrünnige Region vorgeworfen habe. Die Mehrheit der rund 470.000 Bewohner*innen Transnistriens sind ethnische Russ*innen und Ukrainer*innen, 200.000 sollen mittlerweile auch russische Pässe besitzen."



"Bitte stört diese lukrative historische Versöhnung nicht": So definiert Timothy Snyder im Gespräch mit Jörg Lau und Heinrich Wefing von der Zeit die langjährige deutsche Haltung zur Ukraine mit Blick auf Russland. Dabei habe "die deutsche Politik der vergangenen Jahrzehnte ihren Anteil daran, dass Russland in der Ukraine so agiert, wie es agiert. Daraus erwächst eine besondere Verantwortung Deutschlands. Die beste Möglichkeit, Einfluss auf ein künftiges Russland zu nehmen, bietet sich heute in der Ukraine. Wer ein friedlicheres Russland will, muss helfen, Putin eine Niederlage zu bereiten. Wir können den Russen eine Chance geben, indem wir ihnen helfen zu verlieren." In der NZZ mahnt Timothy Snyder außerdem, nicht Menschen wie Putin oder Trump, die aus Schwäche handelten, nachzugeben.



Die Türkei droht ihre Jugend gen Europa und Amerika zu verlieren, wird aus einer Reportage von Raphael Geiger in der SZ deutlich. Nicht nur wegen der wirtschaftlichen Lage des Landes, wie Geiger von einer Studentin erfährt. "Weil sie an einen säkularen Staat glaube, sagt Bilge. Weil sie sich empört hat, neulich, als sie in den Nachrichten von einem Vorfall hörte: Ein Mann lief mit der Flagge des Kalifats durch Istanbul, also des islamischen Gottesstaats, der in der Türkei seit einem Jahrhundert abgeschafft ist. Ein Passant habe den Mann darauf angesprochen, sagt Bilge. Es kam zu einem Handgemenge. Verhaftet worden sei, sagt Bilge, na, wer wohl? Der andere. Der Säkulare, der sich an der Flagge gestört hatte. Nicht der Fromme." Derweil steigt die Zahl der Femizide in der Türkei drastisch an - jüngst gab es an einem einzigen Tag acht Morde an Frauen durch Ehemänner oder Väter, was die Regierung nicht sonderlich interessiert, schreibt Jürgen Gottschlich in der taz.