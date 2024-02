Seit neun Monaten sind die Regisseurinund die Dramatikerinin Russland inhaftiert, ihnen wurde ein ebenso "brutaler" wie "absurder" Prozess gemacht, schreibt die russische Autorin, die in derschildert, wie Rechtmäßigkeit in russischen Gerichten inszeniert wird. So haben Angeklagte ein "", in "dem artikuliert werden kann, was man nirgendwo sonst mehr äußern kann." Meist werden die letzten Worte durch heimliche Handyaufnahmen oder Mitschriften nach außen getragen, Berkowitschs als künstlerische Performance angelegte Rede gibt es als Musikvideo, produziert von dem in die Ukraine emigrierten Regisseur, so Narinskaya, die hoffnungslos fragt: Welches Publikum hat russische Protestkunst überhaupt noch? "Die russische Gesellschaft ist derzeit gespalten. Die Mehrheit istund hält aufgrund politischer Paragraphen Beschuldigte tatsächlich für 'Verräter'. Aber auch Menschen, die gegen Putin und den Krieg eingestellt sind, entfernen sich immer mehr von der Protestgemeinde in der Emigration. Dafür gibt es technische Gründe - Facebook, Instagram und viele andere Internetquellen sind in Russland als ', und nicht jedem gelingt es, die Sperren zu überwinden -, aber auch moralische: Das permanente Bewusstsein, in einemzu leben, ist zermürbend."Thomas Thiel schwant in dernichts Gutes mit Blick auf das neue Wahlbündnis, das sich vor allem an Deutsch-Türken richten will. Auch wenn ihm dessen Gründerim Gespräch versichert, es ginge ihm vorrangig um die "Nöte von Migranten". Aber: "Die Verbindungen der DAVA-Spitzenkandidaten zur türkischen Regierungspartei sind schwer zu bestreiten.war Mitglied der AKP-Lobbyorganisation UID und ist aus Talkshows alsbekannt. Die beiden weiteren Spitzenkandidaten dienten als Funktionäre des türkischen Moscheeverbandsund der nationalistisch-islamistischen-Bewegung, die von Erdogans Ziehvater Necmettin Erbakan ins Leben gerufen wurde. Ditib, Millî Görüş und AKP bilden in der Türkei heute ein enges ideelles Geflecht. Dass derhier zuletzt immer stärker zum Reizthema geworden ist, hat nicht nur mit der antisemitischen Tradition der Millî Görüş zu tun, sondern auch mit Erdoğans Bestreben, sich als Integrationsfigur des politischen Islams zu positionieren."Ein antisemitisches Schild im Schweizer Ferienort Davos beschäftigt die Feuilletons: ein Gasthaus hängte einenan seine Tür, auf dem zu lesen war, dassverliehen würden. "Jüdischer Tourismus hat in der Schweizer Bergregion Tradition", schreibt Isabel Pfaff in der, nicht nur in Davos. Aber vor allem dort kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Konfrontationen mit orthodoxen jüdischen Touristen, meint Pfaff, die laut Verbandnicht einhalten würden. Die Vorwürfe reichen von zurückgelassenen Windeln, Vordrängeln beim Schlangestehen über verlorene Gästekarten und eben entwendete Sportgeräte. Ein Dialogprojekt zwischen dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) und dem Davoser Tourismusverband scheiterte. Das Schild des Wirtshauses hat nun strafrechtliche Konsequenzen: "Polizei-Ermittlungen, Strafanzeige: Mit dem aktuellen Vorfall hat die angeschlagene Beziehung zwischen dem touristischen Davos und seinen jüdischen Gästen eine neue Qualität erreicht. Und auch wenn Davos wohl mehr jüdische Touristen verzeichnet als andere Regionen, fällt auf, dass im Wallis oder anderen Bündner Orten das Miteinander."In einem kurzen Interview mit Salome Müller aufmeldet sich, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) in der Affäre zu Wort. Ja, es kam in der Vergangenheit zu problematischen Situationen mit orthodoxen Juden und Jüdinnen, meint Kreutner, man müsse auf Aufklärung und Vermittlung setzen und Verständnis dafür haben, "dass manche orthodoxe Juden gewisse Regeln nicht kennen und Erklärungen brauchen... Pauschal, geht nicht! Das zeigt nur, dass man keine bessere Lösung finden wollte."Einen "" für Davos sieht Simon Hehli in der. Die Ignoranz des Wirtes ist empörend, mit ein bisschen Feingefühl hätte man die Situation anders lösen können: "Niemand spricht Restaurantbetreibern das Recht ab, Kunden, die sich nicht an die Regeln halten, im Einzelfall die Tür zu weisen. Auf den Tischen kann man Schilder anbringen: 'Picknicken verboten'. Und wenn es tatsächlich gehäuft dazu kommt, dass Schlittenwerden, kann der Verleiher von allen das Hinterlegen eines Ausweises oder ein Depot verlangen, das potenzielle Schäden deckt."Der Schriftsteller Christoph Brumme, der seit 2016 in der Ostukraine lebt, beschreibt in einem Gastkommentar für die, was der Krieg, der bald drei Jahre dauert, mit den Menschen macht. Das "Beste und das Übelste" bringt er zum Vorschein, so Brumme, Letzteres äußert sich zum Beispiel so: "Mordlust mit Moral gepaart ist ein Fest für Sadisten. Ein junger russischer Freiwilliger erzählt in einem Strasseninterview begeistert, dass erkönne und dafür vom russischen Staat noch gut bezahlt werde. Das Video mit seinen Aussagen ging in den sozialen Netzwerken viral. Aufgrund solcher Verhaltensweisen ist der Vorschlag des Ministerkabinetts der Ukraine, für einenalle Strassen-, Schienen-, Luft- und Seeverkehrsverbindungen mit Russland zu kappen,. Die Vorstellung, dass der Krieg vielleicht einmal enden wird, kann man gar nicht zulassen, weil das Bewusstsein, ihn jetzt und wohl noch für lange Zeit ertragen zu müssen, dann zu schmerzhaft wäre."