In derantwortet Henryk M. Broder zornig auf den ägyptisch-australischen Soziologen, der beidem Konflikt mitam Autoritarismus der arabischen Staaten gegeben hatte ( Unser Resümee ) und dieals Vertretungdargestellt hatte: "'Die Hamas rekrutiert viele ihrer Mitglieder unter, die mitansehen mussten, wie ihre Eltern von Israel getötet wurden. Die palästinensischen Terroristen der Organisation 'Schwarzer September', die 1972 das Massaker an israelischen Sportlern bei den Olympischen Spielen in München verübten, waren Waisen früherer israelischer Kriege. Jetzt schafft Israel eine neue Generation von Waisenkindern' - und übernimmt die Verantwortung nicht nur für das Blutbad am 7. Oktober, sondern für alle kommenden Blutbäder, in Gaza, in Israel und überall dort, wo Juden leben. Es sind Worte, die einen, die heute schon die, begangen von verzweifelten Waisenkindern, die sich anders nicht zu helfen wissen, nicht einmal dann, wenn sie in Doha, Dubai oder Istanbul in Luxusresorts leben und aus sicherer Distanz die Strippen in Gaza ziehen. Die Idee verdient es, zu Ende gedacht zu werden. Wie viele deutsche Menschen dürfte einumbringen, dessen Eltern oder Großeltern in einem deutschen Lager ermordet wurden?"Sowohl dieals auch der aktuellegegen die palästinensischewürden in Deutschland und der Schweiz ausgeblendet, dies führe zu einer fortwirkendeninnerhalb der, meint die Kulturwissenschaftlerinin der: "Aufgrund der Rechtfertigung des Vernichtungskriegs gegen die Zivilbevölkerung in Gaza als Selbstverteidigungskrieg gegen die Hamas und der gleichzeitigendes Angriffs der Hamas in der europäischen Öffentlichkeit beschäftigen sich viele Palästinenser nicht mit der Frage, inwiefern die Hamas mit dem schockierenden Ausmaß der Gewalt seitens Israels in Gaza gerechnet, dieses bewusst in Kauf genommen hatte und dadurch eineträgt. Die moralische und militärische Unterstützung der israelischen Offensive, die unreflektierte Übernahme des israelischen Narrativs der Selbstverteidigung angesichts des Ausmaßes der Not der Menschen in Gaza, aber auch die Abwesenheit eines Willens, diese Not durch politischen Druck zu lindern, hat viele Palästinenser zutiefst von Deutschland und der Schweiz."Der Iran hat natürlich zuerst Israel angeschwärzt, aber das wollte dernicht auf sich beruhen lassen und hat sich zu dembekannt, das 84 Menschenleben kostete. Friederike Böge stellt in derden Kontext her: "Die Terrormiliz hat zweifellos ein Motiv, Iran anzugreifen und dafür die Trauerfeier zum vierten Todestag des früheren Quds-Kommandeursauszuwählen. Soleimani ist für den IS eine noch bedeutendereals Revolutionsführer Khamenei. Unter Soleimanis Führung hatten die iranischen Quds-Brigaden und proiranische Schiiten-Milizen einen großen Anteil an derim Irak und in Syrien. Unter Schiiten in den Ländern verhalf ihm das zu einem Heldenstatus. In der Hochphase des IS betrachtete Iran die Terrormiliz als existenzielle Bedrohung."