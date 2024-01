Mit Staunen muss die interessierte Öffentlichkeit angesichts jüngster Debatten nachvollziehen, welche Macht das "über Institutionen wie Universitäten und in der Politik längst entfaltet hat. Der Historiker , bekannt geworden durch seine Forschungen über die Rolle der Hohenzollern, beschäftigt sich schon seit langem mit dem Thema und hat schon im Jahr 2007 eine wichtige Antwort auf postkoloniale Holocaustrelativierer wie A. Dirk Moses geschrieben (mehr hier ). Heute kommt Malinowski in derauf einezurück: die Verteidigung des Gestapo-Chefs von Lyon,, in dem berühmten Lyoner Prozess von 1987. Anwalt war damals die linke Ikone, der in den fünfziger Jahren durch seine Vertretung von FLN-Bombenlegerinnen berühmt geworden war. Er verteidigte Barbie in einem internationalen Team, zu dem auch der kongolesische Anwalt Jean-Martin Mbemba gehörte. Die Manie der zuletzt von Masha Gessen lustvoll zelebrierten Vergleiche trat schon hier - übrigens zeitgleich mit dem ersten Historikerstreit - zutage: "Das 'in den' leuchtende Anwaltsteam, wie es sich selbst bezeichnet, kommentiert im Saal die Ermordung von vierundvierzig jüdischen Waisenkindern, die 1944 aus der Nähe von Lyon nach Auschwitz deportiert worden waren, mit dem Hinweis, dass in den palästinensischen Flüchtlingslagern im libanesischenunter Verantwortung der israelischen Armee 1982 ungleich mehr Menschen ermordet worden seien. Ein '' habe sich in diesen Lagern abgespielt."Immer wieder empfehlenswert istDokumentarfilm "L'avocat de la terreur" über die böse schillernde Figur des Jacques Vergès. Hier der Trailer:Wie eine Illustration zu Malinowskis Beobachtung liest sich der groteske Geschichtscocktail, den die eigentlich als Globalisierungskritikerin bekannt gewordeneim Gespräch mit Hanno Hauenstein anrichtet. "Die Leitfrage, die in der Luft liegt, lautet, ob wir denals radikalen Bruch verstehen oder als Kontinuität. Also entweder als Bruch, der eine Art ursprüngliche Unschuld wiederherstellt. Oder eben als etwas, das sich wie eindurch die Geschichte des europäischen Kolonialismus zieht. Etwas, das sich bis zur Geburt der modernen Welt zurückverfolgen lässt, zur Inquisition, den Kreuzzügen, zum Ringen um Afrika, zum transatlantischen Handel mit versklavten Menschen. Eine Kontinuität, die ingewissermaßen nach Europa zurückkehrte." Dievon Israelis mit Nazis gehört für Naomi Klein darum zum selbstverständlichen Handwerkszeug solcher Geschichtsschreibung: "Fürwar es in den 1950er Jahren normal zu sagen, dass israelische Politiker sich wie Faschisten verhalten. Wenn2023 etwas Ähnliches sagt, heben Leute den Zeigefinger und sagen: 'Wie können Sie es wagen?'"Derbedeutet eine, der sich in den migrantischen Diasporas in den westlichen Ländern fortpflanzen könnte, meint der Autor Leander Scholz unter dem Titel "Der kommende Bürgerkrieg " in der: "Im globalen Strom der Affekte besteht die Macht der Terroristen nicht allein in ihrer militärischen Stärke, in ihren, die längst ganze Städte ausgelöscht hätten, wäre Israel technologisch nicht so deutlich überlegen. Viel weiter als diese Geschosse, die meistens noch vor ihrer Explosion abgefangen werden können, reicht diemit den Bildern psychotischer Assassinen, die unter Drogen und wie im Wahn vergewaltigen, foltern und töten. Die dadurch in Umlauf gebrachte Menge an Hass und Angst hat das Potenzial zu einem globalen Bürgerkrieg drastisch gesteigert."lehrt am Dartmouth College in New Hampshire und und nimmt für sich in Anspruch, diein dieeingeführt zu haben. Im Gespräch mit Ulrich Gutmair von derstellt sie allerdings Forderungen auf, die im krassen Gegensatz zu den meisten Lehren der Postkolonialisten stehen: ", nicht in einem Narrativ. Sucht nicht nach dem. Nur Kinder brauchen das - hier die Märchenfee, dort die böse Hexe. Wir müssen stattdessen darüber nachdenken,." Sie erinnert an die vielen, die die Wissenschaft im 19. Jahrhundert mit begründeten: "In Deutschland schauten sie vor allem. Sie verfochten die Idee, dass Menschsein etwas Universelles ist. Unser Problem ist, dass wir die Ideen der Aufklärung verworfen haben. Heute sagen Leute, Vergewaltigung als Kriegswaffe ist schrecklich, aber wenn die Hamas Jüdinnen vergewaltigt, ist das okay. Wenn so argumentiert wird, gibt es keine universellen Menschenrechte mehr."So sieht es der aus Togo stammende, heute in Deutschland lehrende Germanistgerade nicht. Er forscht über das Phänomen des "Hofmohren". Und er fordert im Gespräch mit Susanne Memarnia von dereine. "Ich war schockiert, dass uns nicht beigebracht worden war, was zum Beispielgeschrieben hat: dass die 'Race' der Weißen angeblich die 'größte Vollkommenheit' hat und die Schwarzen 'weit tiefer' stünden. Dieses Denken zu analysieren ist, glaube ich, eine wichtige Arbeit, die man angehen muss, wenn man die Grundlagen des heutigen Rassismus verstehen muss. Ich habe drei Söhne und finde es hochdringend, dass ich ihnen erklären kann, warum diese oder jene Leute dieses oder jenes über sie denken."Auf Seite 1 dergibt Jürgen Kaube den Bankrott der "" bekannt, die sich in der Figur des von den Israelis verfolgten Palästinensers einen Ersatz für das Proletariat geschaffen habe. Nach einigen Millionen Toten hatte sie einsehen müssen, dass dieses Proletariat die in es gesetzten messianischen Hoffnungen nicht erfüllte. So werden nun"zu Opfern des Kapitalismus, des Kolonialismus, der Amerikaner und Israels stilisiert. Das ganze Unheil der Welt konzentriert sich in ihrem Schicksal. Ihr Leid ist maßlos, und weil derder Holocaust ist, muss alles darangesetzt werden, einen Genozid an den Palästinensern für wahrscheinlich, für kurz bevorstehend und jedenfalls beabsichtigt zu erklären. Entsprechend erscheinen die Palästinenser selbst alsan ihrer Lage."