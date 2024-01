2024 ist ein. Peter Neumann weist in derauf die Aktualität von Kants später Schrift "Zum ewigen Frieden" hin, auf die sich heute Jügen Habermas oder Omri Boehm beziehen: "Für Kant war Friedenzwischen den Menschen, auf den man sich einfach verlassen kann. Frieden muss gestiftet, gehütet und abgesichert werden. Und auch wenn es nach einer Binsenweisheit klingt, weist Kant doch auf eine entscheidende Fehleinschätzung hin: Vielleicht war es eine Illusion, denzu halten." Ebenfalls für die Zeit unternimt Michael Thumann einen Spaziergang durch "Königsberg, heute Kaliningrad, wo man versucht, aus dem Philosophen der Aufklärung einen Russen und Kronzeugen Putins zu machen".Was "woke" Ideen an Unis angeht, so müssen wir in Europa mit Staunen feststellen, dass diein den USA so brachial vorgeht, dass man das nur noch als umgekehrte Cancel Culture bezeichnen kann. In diesem Kontext sieht Bernd Pickert in derauch den Rücktritt der Harvard-Präsidentin, die Antisemitismus an ihrer Uni nur in Kontexten verfolgen wollte und leider auch für ihre akademischen Arbeitenhatte (was, so Pickert, aber ein Trumpist herausgefunden hatte): "Vermutlich war Claudine Gay tatsächlich nicht mehr zu halten - die Rechte kann hierfeiern. Aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich Elise Stefanik, Christopher Rufo oder auch der im Hintergrund agierende Financier Bill Ackman damit zufriedengeben. Sie werden nicht ruhen, bis African-american studies, Gender Studies oder alles, was sie, aus den Unis verbannt ist."Der Schriftsteller wirbt im-Interview mit Andreas Tobler für mehr Verständnis für verschiedene Positionen innerhalb der Linken, die dieses Lager nach demspalten.gebe es zwar, aber die einen Linken dächten eben so und die andern so. Lüscher will das nicht so eng sehen: "Ja, etwas mehr Großzügigkeit wäre manchmal wünschenswert. Und vor allem weniger Unbarmherzigkeit - auf allen Seiten. Das gilt auch für unseren Umgang mit Intellektuellen wieoder, die dafür kritisiert wird, dass sie die deutsche Erinnerungspolitik in Teilen für kontraproduktiv hält. Ich bin vielleicht nicht mit allem einverstanden, was sie im Einzelfall schreiben, finde gewisse Dinge sogar falsch, aber zugleich halte ich sie für, deren Beiträge ich nicht einfach in Bausch und Bogen verwerfen möchte. Damit machen wir es uns zu einfach und berauben uns wichtiger Impulse."