Jacob Elordi in "Saltburn"

Im-Gespräch prangert die Regisseurin und Drehbuchautorindiean: "Bestimmte Erfahrungen sind an einen Körper gebunden und in die Erfahrungsgeschichte eines Menschen eingeschrieben. Daraus entsteht eine Perspektive, die eine andere Person nicht haben kann. Perspektiven, die nicht jenen weißer, oftmals wohlhabender Hetero-Männer entsprechen, sind in unserer Kulturgeschichte marginalisiert. ... Das Problem beginnt bei der Ausbildung und bei Chancengleichheit in der Gesellschaft: Wer kann es sich leisten, einen künstlerischen Beruf auszuüben? Schon von Anfang an findet einstatt. Dann die Frage: Wer unterrichtet Film? Wie sieht der Kanon im Unterricht aus? ... Es bräuchte eine Veränderung der Arbeitsstrukturen. Elternschaft und Filmberuf dürfen einander nicht ausschließen. Es braucht gute Arbeitszeiten, faire Bezahlung und Gewaltschutz."





"Was ist es nur, was diese Männer haben, die alle paar Jahre neu die Bildschirme und Leinwände überstrahlen - alsfür alles, was gerade begehrenswert ist?", fragt sich Magdalena Pulz in der. "Gerade war es noch Timothée Chalamet, davor kamen Tom Holland und Robert Pattinson. Die illustre Ahnenreihe ist lang, sie reicht zurück über Leonardo DiCaprio und Brad Pitt bis hin zu Paul Newman und James Dean. Der neueste Anwärter auf den Thron des ultimativen IT-Boys ist ein Australier, der bisher all seine Karten richtig spielt:. ... Im kleinen Videofenster geht unter, was für eine ungewöhnliche Erscheinung er ist: fast zwei Meter groß, braune,unter ernsten geraden Brauen. Präsenter ist seine Stimme: tief, warm, mit einem, ungewöhnlich für einen so jungen Mann. Die Grundlagen, um Fans jeglichen Geschlechts den Schlaf zu rauben, bringt Elordi zweifellos mit. Aber das ist natürlich nicht alles", versichert sie und plaudert mit dem Schauspieler über seine Rolle in der (in der-Produktion "Saltburn".Weitere Artikel: Für den porträtiert Michael Wurmitzer den Schauspieler, der derzeit auch als Elvis in Sofia Coppolas "Priscilla" zu sehen ist. Marc Hairapetian spricht für diemit dem Regisseurüber dessen (von Susan Vahabzadeh in der besprochene ) Komödie "Black Friday for Future".Besprochen werdenSportkomödie "Next Goal Wins" ( Standard ),"Der Junge und der Reiher" ( Zeit , mehr dazu bereits hier ),"Priscilla" ( Welt , unsere Kritik ), die-Serie "The Curse", die nach Ansicht von-Kritikerin Barbara Schweizerhof das Genre deraus der Taufe hebt, und' Buch "Erotic Vagrancy" über die Beziehung zwischenund Standard ).