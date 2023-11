Devastated to learn that Vivian Silver, a dedicated peace activist and co-founder of @WomenWagePeace, was murdered by Hamas in Be'eri.



Vivian's commitment to peace was unmatched, and today our hearts mourn her loss.



May her memory be a blessing, as her life was to us all. pic.twitter.com/WClkBsRikA - Peace Now (@peacenowisrael) November 14, 2023

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels-only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH - Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023

Von der Friedensaktivistinwar nach dem 7. Oktober auch in unseren Presseschauen die Rede (unsere Resümees ). Sie galt als eine der von den Hamas-Terroristen entführten Geiseln. Nun stellt sich heraus, dass sie schon bei den Pogromen der Hamas umgebracht wurde - ihre Leiche konnte offenbarwerden.Im Streit über den Krieg in Gaza wird immer wieder behauptet, Israel verletze das. Dabei wird besonders auf die verzweifelte Lage von Patienten inin Gaza verwiesen. Die israelische Armee wiederum behauptet, dass sich unter den Krankenhäusernverbergen würden. "Vorwürfe, dass die Hamas das Schifa-Krankenhaus für Gewalttaten nutzt, gab es in der Vergangenheit schon von anderer Seite", berichtete dievor einigen Tagen mit. "Die Menschenrechtsorganisationberichtete vor mehr als acht Jahren, Hamas-Mitglieder hätten in einer stillgelegten Abteilung der Klinik im Jahr 2014 während eines Kriegs mit Israel. Die Hamas warf den Opfern demnach Zusammenarbeit mit Israel vor." Im berichtete Peter Beaumont ausführlich über die, die man bereits kennt. Imerklärt Muriel Kalisch, wie schwierig es derzeit für Journalisten ist,zu erhalten: "Israel behauptet seit Langem, dass die Terrororganisation unter der [Schifa]-Klinik ihr Hauptquartier eingerichtet habe - Beweise, die sichlassen, wurden bislang jedoch nicht vorgelegt. ... Der Kampf um die Krankenhäuser wirft ein Kernproblem des Krieges auf. Das israelische Militär hat Gaza abgeriegelt, internationale unabhängige Beobachter werden nicht zugelassen, Journalisten dürfen nur in Begleitung des Militärs den Gazastreifen betreten. Während immer mehr Details der humanitären Katastrophe bekannt werden, die sich derzeit in Gaza vollzieht, bleibenungeklärt."Aufgeht auch Hauke Friedrichs der Frage nach, ob Israel durch denbricht: "Israel darf nach dem Völkerrecht so lange angreifen, wie eine Bedrohung besteht. (…) 'Allerdings muss vor dem Angriff Vorsorge getroffen werden, dasszu Schaden kommen', sagt Talmon, der deutsch-britische Jurist, der vor seiner Zeit in Bonn in Oxford lehrte. Dies könne durch Informationen an die Bevölkerung geschehen und das gewährleiste Israel unter anderem mit dem Abwurf von Flugblättern und dem. Ein israelischer Militärsprecher hat beteuert, dass die Luftstreitkräfte auf mehreren Wegen versuchten, Zivilisten zu schützen: 'Eine Möglichkeit sind direkte Anrufe bei den Familien. Dazu verteilen wir Flyer aus der Luft. Die dritte Möglichkeit nennt sich. Dabei wird nicht explodierende Munition abgeworfen, um zu warnen.' Dennoch gibt es Berichte aus dem Gazastreifen, dass nicht alle Menschen rechtzeitig von Angriffen erfahren. Das verlangt das Völkerrecht jedoch auch nicht und das ist in einem bewaffneten Konflikt auch nicht möglich - zumal die Hamas Zivilistinnen und Zivilisten an der Flucht hindert."Gestern hat das israelische Militär bei einer Pressekonferenz erklärt, Beweise vorlegen zu können, dass die Hamas Räume derfür ihre Zwecke nutzt, berichtet die: "Es gebe auch Anzeichen dafür, dass im Keller des Rantisi-Krankenhauses Geiseln festgehalten worden sein könnten, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. In einem am Montagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, veröffentlichten Video zeigt er Sturmgewehre, Handgranaten, Sprengstoffwesten und Waffen zur Panzerabwehr. 'Das ist Ausrüstung für schwere Kämpfe', sagt Hagari weiter."Kurz bevor die Meldung über dieund -Waffen und möglichen Geiselverstecke unter dem Krankenhaus Rantisi bekannt wurde, berichtete Dunja Ramadan für die(aber nicht vor Ort, wie es scheint) über die Zustände in den Gaza-Krankenhäusern, auch in Rantisi: "Mit einem deutschen Arzt dort konnte diesprechen. Aus Sicherheitsgründen möchte er seinen Namen in der Zeitung nicht veröffentlicht sehen. Er arbeitet mit Kindern, die Blutkrebs haben, erzählt er am Telefon. '. Wir können niemanden mehr operieren, hier sind überall Fliegen und Müll, nicht mal Chlor haben wir, um den Boden zu wischen', sagt der 40-jährige Chirurg."Welche Art von Staat würde eigentlich entstehen, würde die? Ein Staat für die Palästinenser? Wohl kaum, antwortet in derder Philosoph den. Die Hamas interessiere sich nicht für die Palästinenser, im Gegenteil: "Diesind die Trumpfkarte der Hamas. Denn je mehr tote palästinensische Zivilisten zu beklagen sind, umso lauter werden weltweit die Proteste gegen Israel, umso wackliger auch die Unterstützung Israels im Westen. Nach der Logik der Hamas muss es möglichst viele tote Palästinenser geben. ... Ja, die Politik Israels ist in den letzten Jahren tatsächlich nicht besonders klug gewesen. Und ja, die Israelis müssen, ob sie es wollen oder nicht, mit ihren palästinensischen Nachbarn leben. Aber: Es war die Hamas, die durch den Anschlag vom 7. Oktober mit großem Erfolg nicht nur die, sondern auch eine friedliche Zukunft für Palästina sabotiert hat. Hamas-Terroristen sind eben keine palästinensischen Patrioten, weil ihnen, entgegen ihren lautstarken Beschwörungen, das Leben ihrer eigenen Bevölkerungist."In Frankreich läuftbei einer Demo gegen Antisemitismus mit,fordert in Amsterdam ein Ende der "Besetzung" Palästinas. Ist "Thunberg damit endgültig zur 'Persona non Greta', die die von ihr maßgeblich angestoßene Klimabewegung in die Krise stürzt? Und gehört Marine Le Pen jetzt plötzlich zu den Guten? Eins ist sicher", meint in derGereon Asmuth: "die, sie passen nicht mehr richtig." Antisemitisch würde er Thunbergs Position zwar nicht nennen, aber sie "treibt mit ihrer Positionierung einen Keil in die Klimabewegung, statt ihr eigentliches Potenzial zu nutzen."In Israel werden derweil die Stimmen immer lauter, die einenfordern, berichtet Richard C. Schneider bei: "Die Frage, ob Netanjahu diesen Krieg eigentlich im Interesse seines Landes oder vielleicht mehr im eigenen führt, wird in der israelischen Öffentlichkeit längst gestellt. Könnte es sein, dass er die Kämpfe in die Länge ziehen möchte, um sichstellen zu müssen? Die Forderung nach Neuwahlen wird lauter."Ebenfalls aufstaunt die Schriftstellerinbeim Blick auf ihren Twitterfeed, wie schnell sich derin der deutschen Gesellschaft zu erkennen gegeben hat: "Wo waren Sie, als'Genozid' rief? Und Roig ist nur eine von vielen. Die Künstlerinverweist verschwurbelt auf ethnische Säuberungen an den Palästinensern, die Kölner Autorinschreibt auf Instagram unter anderem einseitig von 'Besatzerstaaten'. Die Künstlerinvergleicht das Hamas-Massaker direkt mit der israelischen Reaktion. Viele von diesen Stimmen fühlen sich, während sie schreien, lärmen und rumoren, und während, selbstverständlich, die Militäreinsätze in Gaza und im Westjordanland von fast allen Medien überaus kritisch dokumentiert werden."Besonders bitter beklagt sich die mit ihren Büchern hierzulande sehr erfolgreich publizierendeim, dass sie wegen ihrer israelkritischen Haltung in Deutschland geächtet werde: "Seit dem 7. Oktober wird jeder, der die deutsche Reaktion auf die schrecklichen Anschläge der Terrororganisation Hamas kritisiert,. ... Am 1. November, als ich gerade in einer TV-Talkshow mit dem Vizekanzlerauftreten wollte, erhielt ich einen Screenshot eines Beitrags, in dem derselbe deutsch-jüdische Journalist, der mein Buch angegriffen hatte, öffentlich Fantasien über meine Geiselhaft in Gaza diskutierte. Da blieb mir das Herz stehen. Plötzlich war mir alles klar. Dieselben Leute, die gefordert hatten, dass jeder Muslim in Deutschland die Angriffe der Hamas verurteilen müsse, um überhaupt etwas anderes sagen zu dürfen, waren mit dem Tod von Zivilisten einverstanden, solange es sich bei den Opfern um Menschen mit gegenteiligen Ansichten handelte."