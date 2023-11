Les noirceurs du fleuve, 2019 © Coline Jourdan

Ist dienoch zu retten? Diese Frage wird die Feuilletons vermutlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Nachdem die SZ über seine Unterschrift unter einem Aufruf unter die vomverfasste Erklärung "Statement against consulate general of Israel, Mumbai's event on Hindutva and Zionism" berichtete ( unser Resümee ), hat sich der indische Dichteraus der Findungskommision für die 16. Ausgabe des Events zurückgezogen. In derbefragen Swantje Karich und Boris Pofalla den Geschäftsführerzum Stand der Dinge. Von Hoskotés Rückzug wurde Hoffmann wohl überrascht: "Wir haben Ranjit Hoskoté gebeten, das Statement von 2019 zu bewerten und seine Haltung dazu zu erklären, denn es enthält eindeutig antisemitische Inhalte. In einem ersten Schritt hat er uns erneut versichert, dass er die Ziele des BDS ablehne. Unsere Erwartung war darüber hinaus, eine umfassende Distanzierung von seiner Unterschrift bzw. den antisemitischen Inhalten zu bekommen., als uns sein Rücktrittschreiben erreichte."In der unterhält sich Lisa Berins mit einem inzwischen ziemlich konsternierten. Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, der letztes Jahr selbst eine Beratungskommission der documenta 15 verlassen hatte ( unser Resümee ), kann sich nicht erklären, wie die BDS-Nähe Hoskotés hatte übersehen werden können: "Vor allem weil man einfach seinen Namen und BDS googeln konnte und auf die Petition stieß. (...) Die Gatekeeper, die entscheiden, wer ausstellt, die an Schnittstellen sitzen, sollten schon im Vorfeld offenlegen, wie sie zum Thema Boykott stehen. Ansonsten kann der Verdacht nicht ausgeräumt werden, dass der Auswahl der künstlerischen Leitung der Documenta 16 nicht nur Qualitätskriterien zugrunde lagen, sonderneine Rolle gespielt haben." Der einzige Hoffnungsschimmer, den er anzubieten hat: "Zum Glück sind es."In der fordert Swantje Karich den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein dazu auf, die Documenta zur Chefsache zu machen, für kommentiert Saskia Trebing die jüngsten Entwicklungen.In Berlin schlägt derweil die Absage einer geplantenim Showroom desWellen. Zehn Arbeiten des deutsch-türkischensollten gezeigt werden. In der Absagemail an den Künster war davon die Rede, dass man momentan keine Ausstellung zum Thema "ohne einen entsprechenden Gegenpol" wie beispielsweise jüdisches Leben präsentieren möchte. Dass das unglücklich formuliert war, gesteht inzwischen auch der Pixel Grain-Geschäftsführer Robert Jarmatz ein. In derberichtet Sonja Zekri über die unterschiedlichen Reaktionen und stellt vor allem den Künstler in den Mittelpunkt. Malik "bezeichnet sich selbst als 'bewussten Deutschtürken', einen Nostalgiker, der inzwischen - das war nicht immer so - nicht nur seinengemacht hat, sondern sogar dankbar dafür ist. Seine erste Canon hatte er sich nach dem Abitur gekauft, gerade macht er eine Ausbildung zum Fotodesigner. Seine Themen seien vor allem Jugendkultur und die Ästhetik von Kulturen, die in Deutschland koexistieren. Seine erste Antwort am Telefon auf die Frage nach der Absage von Pixel Grain: 'Voll schade. Das ist eine tolle Druckerbude, und die Leute waren unglaublich nett zu mir.'"Im C/O Berlin nimmt eine Ausstellung namens "Image Ecology" derweil das nicht gar so kontroversein den Blick. Einerseits hält das Medium Fotografie Natur im Bild fest, andererseits ist das Medium selbst Teil einer industriellen Umwälzung, die den natürlichen Lebensraum bedroht. Petra Ahne leuchtet das in dersehr ein: Ein derart expliziter theoretischer Überbau läuft Gefahr, den gezeigten Arbeiten die Luft zu nehmen. Sie halten ihm jedoch stand, ebenso wie die zwölf ganz unterschiedlichen Positionen einander. Diekontrastieren spannungsvoll mit Tobias Zielonys rauem Fotoessay aus der Republik Moldau, wo der Strom seit Russlands Überfall auf die Ukraine wackelig und teuer ist und mancherorts die Straßenlaternen abends abgeschaltet werden."Weitere Artikel: In der schreibt Marcus Woeller über außergewöhnliche Ausstellungsstücke: Gallensteine. Besprochen werden die Gabriele-Münter-Retrospektive im Leopold-Museum Wien ( NZZ ), die Biodiversity-Schau "Bending the Curve" im Kunstverein Frankfurt ) und Franco Mazzucchellis Ausstellung "A. on A." in der Berliner Klosterfelde Edition taz Berlin ).