Warum hat es in Deutschland, beim "", so wenige Bekundungen dernach dem 7. Oktober gegeben, fragtund sucht in einem fast etwas ratlos wirkendenEssay nach Erklärungen. Die Empathie mitsei nach denMassaker und den Bataclan-Morden so viel größer gewesen. Für Mendel liegt es daran, dass die Aussöhnung mit Israel, anders als die mit Frankreich gesellschaftlich nicht verinnerlicht wurde: "Mehr als siebzig Jahre nach dem Wiedergutmachungsabkommen ist festzustellen, dass der parteiübergreifende Konsens über die Verbundenheit mit Israelhat. Die Mehrheit der Deutschen verbindet das Land nicht mit realen Menschen und Orten, vielmehr wird: Für einen Teil der Bevölkerung wurde die Unterstützung Israels zum Symbol der erfolgreichenund Verantwortungsübernahme für die Naziverbrechen. Für einen anderen Teil stiftet die Feindschaft gegenüber Israel ein Zugehörigkeitsgefühl zum Kollektiv desoder zur 'antikolonialen' Bewegung."Der bekannte Soziologereagiert mit einem Tweet auf Mendels Essay:Anders als in Deutschland artikulierte sich inimmerhin eine breite Empathie in Solidaritätsdemos in Paris und anderen Städten. Der Bericht von Solenn de Royer inklingt dennoch etwas strange: "Die Franzosen ignorierten die Polemik und folgten dem Aufruf.(nach Angaben der Polizei) demonstrierten in Stille und Ernsthaftigkeit. Auch wenn dienicht alle Teile der Gesellschaft widerspiegelte, ist die entschlossene Mobilisierung eines Teils der Gesellschaft zu einer Zeit, in der antisemitische Vorfälle seit einem Monat explosionsartig zugenommen haben, eine gute Nachricht, die von vielen in den Demonstrationszügen als 'beruhigend' empfunden wurde." Mit "der Gesellschaft" spricht de Royer den klaren Eindruck an, dass in der Demo vieleunterwegs waren und so gut wie ausschließlichEs handelte sich beim 7. Oktober nicht einfach um ein Pogrom, sondern um ein lang vorbereitetes, zu dessen Effekten es auch sofort gehörte, geleugnet oder "" zu werden. Für die Juden, nicht nur in Israel wiederholt sich damit ein Trauma, schreibtebenfalls im. Zum Trauma gesellt sich die sofort einsetzende Täter-Opfer-Umkehr in Teilen des Westens: "Gewiss, ob Juden oder Muslime, der Tod eines Kindes, des Partners oder der Eltern ist für alle derselbe unendliche Schmerz. Da gibt esoder abzuwägen. Das bedarf keiner Diskussion. Während die israelische Armee nun das militärische Ziel hat, die Mördertruppe, war die Intention der Hamas,auszulöschen. Das stellt sie in eine Reihe mit all den anderen in der Geschichte, die Juden umbringen wollten, weil sie ihnen als das Böse schlechthin galten.""No climate justice on occupied land." Zu den Charakteristiken des 7. Oktobers gehört, dass einige Linke sich, wie hier, als entschlossene Israel-Feinde demaskierten und damit auch ihr eigentliches Engagement in ein neues Licht stellen:Derartige Äußerungen haben, schreibt Lennart Pfahler in der, sie zeigen, dass auch Bewegungen wie "Fridays for Future" sich heute vor allem in die postkolonialen Diskurse einreihen wollen: "Fridays for Future hat sich im eigenen Selbstbild von einer Klima- zu einer globalen '' gewandelt. Aktivisten haben das Wort 'Klimaschutz' weitestgehend durch die Vokabel '' ersetzt. Dahinter steckt die Annahme, dass vor allem hoch industrialisierte westliche Länder Verantwortung für den Klimawandel tragen - und vor allem Menschen in Ländern des globalen Südens unter diesem leiden."Über Thunberg kursieren nun auf Twitter einige Memes:Auch der Publizist, der in der Vergangenheit oft vor Islamismus warnte, will angesichts der jüngsten Ereignisse vor allem "kontextualisieren". In der schreibt er: "Jeder von uns weiß, dass der Konflikt nicht an diesem schrecklichen 7. Oktober begonnen hat und dass es brutalisierte Kräfte auf beiden Seiten gibt, die ihn schüren.aber heißt: Israel ist das Opfer, Palästinenser sind Aggressoren, Terroristen."Katrin Sohns, Kulturchefin des(und früher Kuratorin, die laut Selbstbeschreibung "im globalen Süden gelebt und gearbeitet" hat) nimmt sich eine Doppelseite, um überzu schreiben. Im gegenwärtigen Konflikt sei es kaum möglich (linke) Diskursräume zu erhalten, in denen sich die Künstler austauschen könnten, Institutionen und Künstler sähen sich einem Positionierungsdruck ausgesetzt. ", heißt es. So hat sich hier in Deutschland eine Debatte, die mit dem Fall um Achille Mbembe bei der Ruhrtriennale begann und über die Documenta eskalierte, in den vergangenen Wochen weiter verschärft, die Fronten verhärten sich zunehmend. Viele ziehen sich aus der öffentlichen Debatte zurück oder wollen sich zur politischen Lage nicht mehr äußern. Andere diagnostizieren, auch." Es gehe darum, einen "zukunftsweisenden Umgang mit dem Thema BDS zu finden". Und: "Dass sich Juden in Deutschland nun auch die Frage stellen, ob sie Opfer von Gewalttaten werden könnten, die mit der 'anhaltenden Unterdrückung der Palästinenser' legitimiert werden, dass sie sich auch-, dies sind Tatsachen, denen sich auch Kunst- und Kultureinrichtungen als Orte der Zivilgesellschaft ehrlich stellen müssen." Vielleicht sollte man ihr nochmal eine Doppelseite geben, um genauer zu erläutern, worauf sie eigentlich hinaus will.Der Staat hat zu lange dabei zugeschaut, wie sichin Deutschland ausbreitet, erklärt die Sozialwissenschaftlerinim Interview mit Roman Bucheli. Regeln müssen respektiert werden, sagt sie mit Blick auf Integration: "Dabei ist entscheidend die, ein Verbot von Kinderehe, Zwangsverheiratung oder Polygamie". "Wenn sie uns und unsere Lebensweise nicht aushalten können, müssen sie das Land verlassen. Und sie haben es sehr schwer, uns auszuhalten. Es waren junge Frauen und Mädchen, die in Israel an einem Rave in Freiheit gesungen und getanzt haben. Die Terroristen der Hamas haben sich. Sie können es nicht aushalten. Es sind Männer, die uns Frauen vorschreiben, wie wir zu leben haben. Und wenn sie das nicht aushalten, dann sollen sie da leben, wo sie herkommen."