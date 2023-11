Emma Talbot, Fluid Lovers, 2018, Courtesy: Die Künstlerin und Petra Rinck Galerie © Emma Talbot

Über nichts weniger als dasmeditiert Boris Pofalla für diebeim Besuch der Ausstellung "Menschheitsdämmerung" im Kunstmuseum Bonn . Stehen wir an einem Epochenumbruch, wie damals vor dem Ersten Weltkrieg? Dabei beschäftigt die Kuratoren und den Kritiker die Doppeldeutigkeit des deutschen Wortes "Dämmerung": Sprechen wir hier vom, überlegt Pofalla. ": der belgische Konzept-Flaneur ... hat vier kleinformatige Gemälde in einem Winkel von 45 Grad vor eine Spiegelwand montiert. Man kann so sowohl die Vorder als auch die Rückseite der Leinwände sehen. Beide Seiten sind bemalt, die Gemälde werden damit zu Vexierspiegeln, bei denen man immer beide Seiten gleichzeitig wahrnimmt. Dieses Sowohlalsauch setzt sich in den Darstellungen selbst fort, die in ihrer erzählfreudigen Art an Kinderbuchillustrationen erinnern. Da ist etwa eine Flussbiegung im Dschungel zu sehen, sattgrün im Dunst des Regenwaldes, aber mit einer scharfen Kante im unteren rechten Ecke. Wie mit dem Lineal gezogen verläuft hier die Grenze zur Zivilisation, die sich als Rodung ankündigt. Darüber in kleiner weißer Schrift die Worte: 'More Order - Greater Instability'. Über dem intakten Wald steht wiederum 'Less Order - Greater Stability'. Derstabilisiert sich selbst, die Bauten der Menschheit sind oft schon bei Fertigstellung Ruinen."Auch der indische Autor und Kuratorist nun aus derausgetreten, berichtet Jörg Häntzschel in der. Nachdem Vorwürfe gegen ihn wegen der Unterzeichung einer BDS-Petition mit eindeutig antisemitischen Inhalten erhoben wurden ( unser Resümee ), forderte ihn die Leitung der Documenta auf, sich zu distanzieren. Hoskoté kam dem aber nicht nach, so Häntzschel: "Hoskoté beklagt nun, von ihm werde verlangt, 'eine pauschale und unhaltbare Definition von Antisemitismus zu akzeptieren, die das jüdische Volk mit dem israelischen Staat in einen Topf wirft und dementsprechend jede Sympathiebekundung für das palästinensische Volk alsausgibt.'"Weitere Artikel: Harry Nutt vollzieht in derdas Schicksal der jüdischen Familie Cassirer nach und evaluiert, was in deutschen Museen imimmer noch schief läuft. Gina Thomas schaut sich für diedie Schottischen Nationalgalerien an, deren neues Konzept ein breiteres Publikum ansprechen soll, was sich nach einem Umbau auch architektonisch widerspiegele. Im-Interview mit Yulia Shchetyna spricht über ihre Pläne für die neue Serpen' Gallery in Berlin Mitte, die nun erstmals einen Ausstellungsort für zeitgenössischebietet.Besprochen werden die Ausstellung "Das" im Museo Picasso in Málaga () und die Ausstellung "Großes Kino.aller Zeiten" in der Ausstellungshalle am Kulturforum Berlin ().