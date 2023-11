Rune: Hannah Law, Carolina Verra. Quelle: Theater Hagen





Die Werkesind nicht leicht zu tanzen, führt Wiebke Hüster in deranlässlich ihrer Besprechung einer Aufführung von Cunninghams "Rune" im Rahmen des Tanzabends "Re-Creations" am Theater Hagen aus: "Das Schlimmste aber sind die Barfuß-Balancen auf dem Ballen mit sehr hochgezogenem Spann, die sogenannte 'halbe Spitze'. Das ist schwerer als auf Spitze die Balance zu halten, weil der Körperschwerpunkt nicht über dem Ballen ist, auf dem das Gewicht ruht, sondern dahinter über der. Daher wackeln die besten Tänzer trotzdem manchmal." In Hagen jedoch wurden diese und andere Hürden souverän gemeistert, jubelt Hüster: "Sie verkörpern Merce Cunninghams nüchterne Selbstinterpretation 'My feeling is very strongly that we are human beings engaged in certain situations', und dieses Einverständnis überträgt sich. Die Begegnungen, Blicke und Berührungen der Tänzer wirken komplex und magisch gerade aufgrund ihrer poetischen, intensiven, nicht leicht zu deutenden Qualität:für Yu-Hsuan (Mia) Hsu, Evan Inguanez, Stefano Milione, Hannah Law, Maria Sayrach-Baró und Carolina Verra."In der bespricht Sylvia Staude sehr angetan "Hard to be Soft - A Belfast Prayer", eine Choreographie der Nordirin, die beim Tanzfestival Rhein-Main zu sehen ist. Es geht, frei von Ironie und Nabelschau, um Themen wie "toxic masculinity". Mit dem, was man sich klassischerweise unter Tanz vorstellt, hat die Aufführung wenig zu tun, aber eindrücklich ist sie allemal: "Sam Finnegan und John Scott sind zweiund dem Mut, sie zu zeigen. Ganz langsam schieben sie ihre Füße voran, bis sie sich in der Mitte treffen und ihre nackten Bäuche sich berühren. Sie umarmen sich, aber nicht wie Sumo-Ringer, eher als wollten sie sich trösten, aneinander Halt suchen."In der wendet sich Atif Mohammed Nour Hussein gegen denmit Blick auf den. Im Zentrum steht das Berliner Gorki-Theater und die Aussetzung des Stücks "The Situation". Hussein plädiert dafür, das Theater bis auf weiteres Theater bleiben zu lassen: "Im Statement der Theaterleitung steht wie nebenbei noch etwas Beunruhigendes: 'Jetzt ruft die Hamas dazu auf, jüdische Einrichtungen in Deutschland zu attackieren. Das stellt uns an die Seite aller jüdischen Menschen in Deutschland.' -Sicherlich doch genau auch da, nehme ich an. Vermutlich zwingt hier die eigene Verunsicherung das Offensichtliche zu betonen, führt letztlich eher zur Verunklarung. Lasst es doch einfach. Macht da weiter, wo Ihr stehengeblieben seid oder bleibt tatsächlich stehen. Haltet das aus! Im Theater entscheiden die Bühne und der Saal. Nicht die Fahne auf dem Dach und nicht die Zeilen auf der Website. Lasst Euch nicht zurufen, 'Ihr habt doch euren Moralischen Kompass verloren!' Das ist eine widerliche, semantische Konstruktion - spricht sie doch eher von der Verdinglichung des Menschen als von unserer Fähigkeit, Mitgefühl und Vernunft miteinander zu verbinden."Außerdem: In derfreut sich Marc Zitzmann über gelungene Bühnenadaptionen zweieram Luxemburger Théâtre de la Ville . Insbesondere ein von Ivo van Hove verantwortetes "Persona"-Stück überzeugt: "Gleicht Bergmans Schwarz-Weiß-Film einer Aquatinta von Odilon Redon, so evoziert van Hoves Adaptation ein." Christopher Ransmayer nähert sich ebenfalls in der"Solaris"-Eisenvorhang an, der ein Jahr lang die Wiener Staatsoper schmücken wird. Für Zeit Online bespricht Christine Lemke-Matwey einen Essayband desBesprochen werden"One Song" auf der Leipziger Euro-Scene ( nachtkritik ) und Johannes Harneits Musiktheater "Händel's Factory" an der Hamburger Opera Stabile ( nmz ).