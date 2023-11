In dermacht es die Kaltherzigkeit und der Antisemitismus der Palästina-Bewegungunmöglich, mutmaßliche "ich würde sogar sagen: offensichtliche - israelische Kriegsverbrechen", wie er schreibt, zu verurteilen: "Wenn Aktivisten die Lage in Gaza voller Empörung mit der Belagerung von Mariupol und Aleppo vergleichen, frage ich mich …, wo ihre Empörung war und die Massendemonstrationen überall in der Welt, als Russland eine Zivilbevölkerung gleichzeitig aushungerte und bombardierte. Auch gegenüberwar es mit der globalen Anteilnahme schlagartig vorbei, als die Amerikaner die Macht an die Taliban übergeben hatten. Mitgefühl mit den Opfern ist offenbar nur möglich, solange die Täter dem Westen zugeordnet werden können. Wenn linke Aktivisten jetzt den Terror der Hamas als antikolonialen Widerstand verklären, führen sie die Gerechtigkeit vollends ad absurdum, die sie ständig im Mund führen. Den Rechten der Palästinenser und der Zivilbevölkerung dient es bestimmt nicht,gemeinzumachen, im Gegenteil: Erst die eindeutige und auch mitfühlende Verurteilung des Hamas-Terrors und die Solidarität mit den Juden, die sich nirgends mehr sicher fühlen können, würde die eingeforderte Differenzierung und die Kritik am israelischen Regierungshandeln wieder möglich machen."Für alle, die auf "" mit der Hamas setzen, hat derheute eine schlechte Nachricht. Benjamin Lamoureux zitiert ausInterviews mit Hamas-Führern, die unmissverständlich ihre andauernde und durch nichs zu besänftigendegegenüber Israel betonen. Derzitiert wie folgt: "'Das Ziel der Hamas ist es nicht, den Gazastreifen zu regieren und ihn mit Wasser und Strom zu versorgen', sagt Khalil al-Hayya, ein Mitglied des Politbüros der Terrorgruppe in Katar. 'Die Hamas, die Qassam und der Widerstand haben die Welt aus ihrem Tiefschlaf geweckt und gezeigt, dass dieses Thema auf dem Tisch bleiben muss'. Und, in den Worten des Hamas-Beratera Taher El-Nounou: "Ich hoffe, dass der Kriegszustand mit Israelwird und dass die arabische Welt an unserer Seite steht." Hier der Link zumArtikel.Nach einer "politischen" haben alle Staaten die Pflicht, "nach besten Kräften zum Schutz und zur Verteidigung der grundlegenden Rechte von Menschen nicht nur innerhalb der eigenen Grenzen, sondern auch weltweit beizutragen", schreibt der Philosophin der. Voraussetzung ist aber: "Die Forderung derund die Aussicht auf einen gerechten Frieden". Mit Blick auf Israels Kampf gegen die Hamas sei die Bedingung der Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, meint er: "Wie viele von den nach eigenen Angaben der Hamas rund 40.000 Kämpfern der Terrororganisation müsste man in knapp vier Wochen töten und wie viel ihrer Strukturen und Ressourcen zerstören, um den, die nicht zur Hamas gehören und die nahezu vollständige Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen im Gazastreifen in diesem Zeitraum gerechtfertigt erscheinen zu lassen? (Die Zahl ist der Website des UN-Büros für die Koordination humanitärer Angelegenheiten entnommen). Wenn man bedenkt, dass der Kampf um Gaza Stadt gerade erst beginnt, muss man zu dem Schluss gelangen, dass die israelische Führung der Verhältnismäßigkeit des Gewalteinsatzes keine große Bedeutung beimisst."Wie genau soll Israel denn auf dasseit dem Ende des Zweiten Weltkrieges reagieren, fragt Henryk Broder indes in der: Mit "einemin Gemeinde-Zentrum von Sderot? Und retrospektiv gesehen: Haben die Juden angemessen auf den Holocaust reagiert, indem sie Israel gründeten? Oder haben sie damals schon total überzogen? Ich habe da einen furchtbaren Verdacht. Ich fürchte,verbunden mit einer sofortigen Schlüsselübergabe an die Hamas wäre für die großen Verteidiger der Genfer Konvention und der Haager Landkriegsordnung 'inakzeptabel' gewesen, für Putin, Erdogan, Lula da Silva, den brasilianischen Präsidenten, der sich mit einer einfachen Botschaft an die Welt wandte: Nur 'weil die Hamas einen Terrorakt gegen Israel verübt hat, muss Israel nicht Millionen unschuldiger Menschen töten'.""Es gilt, wieder menschlich zu werden", schreibt in derder Autor und ehemalige-Nahostkorrespondent, der die "Gräueltaten" nicht "gegeneinander aufrechnen" will, sondern daran erinnert, dass Frieden in der Vergangenheit wiederholt möglich schien: "Schon David Ben-Gurion, Israels erster Regierungschef, hatte sich 1967 nach dem Sechstagekrieg für dieausgesprochen als Gegenleistung für die, die die arabischen Staaten damals jedoch ablehnten. 25 Jahre später, im Jahr 1993, unterzeichnete der damalige Premierminister Jitzhak Rabin mit dem früheren PLO-Chef Jassir Arafat die Osloer Prinzipienerklärung, die zu einem Ende der Besatzung und schließlich zu zwei Staaten führen sollte. Rabin wie Ben-Gurion sahen realistisch voraus, dass die fortgesetzte Kontrolle von Millionen Palästinenser*innen die jüdische Bevölkerung zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer früher oder später zur Minderheit werden lassen würde. Rabins Kritiker*innen, allen voran Israels heutiger Regierungschef Benjamin Netanjahu, verfolgen das genaue Gegenteil, nämlich diezu machen. Das heißt: den Frieden zu verhindern. Das ist ein Ziel, das die Hamas weitgehend teilt.", Gründerin des PEN Israel, zeigt sich in einem Gastbeitrag in derentsetzt über die Gleichgültigkeit der Welt über die Massaker der Hamas an der israelischen Bevölkerung. Zudem kritisiert sie, dass viele Organisationen, zum Beispiel der PEN International, Israel verantwortlich machen, die Linke sei sowieso ein Totalausfall. "Während die Tage vergehen, nehmen die pro-palästinensischen Demonstrationen, bei denen die Hamas nicht verurteilt wird,. Immer mehr offene Briefe werden veröffentlicht, die das Vorgehen Israels verurteilen und in denen kein einziger ermordeter Israeli erwähnt wird. Mir ist klar geworden, dass ich nicht länger in meiner geistigen Heimat bleiben kann. Ich kann nicht länger durch diesen Morast der Linken waten, weder in Israel noch im Ausland., in der man sich aussuchen kann, auf welche Geschmacksrichtung von Menschenrechten man gerade Lust hat."Die humanitäre Lage im Gaza-Streifen schildertvom UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im-Interview mit Peter Münch als "katastrophal". Auch spricht er über die Arbeitsbedingungen für die UN vor Ort. "Zunächst einmal: 92 unserer Angestellten. Die Vereinten Nationen haben weltweit noch in keinem Konflikt in nur einem Monat so viele Todesfälle zu verzeichnen gehabt. Und was können die andern noch tun? Unsere Schulen sind keine Schulen mehr, unsere Lehrer unterrichten nicht mehr. Sie versuchen jetzt, das Leben zu organisieren in den Schulen, die zu Schutzzentren geworden sind.haben sich inzwischen in unsere Einrichtungen geflüchtet, um unter der blauen UN-Flagge sicher zu sein. Unglücklicherweise sind auch schon mehr als 50 unserer Einrichtungen getroffen worden. Dutzende Menschen wurden dabei getötet, Hunderte verletzt."