Buch in der Debatte

In seiner Rede zumnutzteden, um an die Größe des Osmanischen Reiches zu erinnern, das sich einst bis nach Palästina erstreckte, berichtet Friederike Böge in der: "Den Gazakrieg stellte er als Teil eines angeblichendar, der sich auch gegen die Türkei richte. 'Unter der Oberfläche der von Israels Führung beschriebenen Konzepte wird man eine heimtückische Karte finden, die sich auf Territorien unseres Landes erstreckt.' Es handle sich um die Fortsetzung des 'unvollendeten Plans' westlicher Mächte, die Türkei politisch, geographisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich zu zerstückeln. Implizit stellte er damit am Vorabend der Gründungsfeier den Erfolg des Republikgründersinfrage, der sich zugutehielt, die Türkei in den heutigen Grenzen als souveränen Staat errichtet und mit den früheren Kriegsgegnern enge diplomatische Beziehungen etabliert zu haben. (...) Seine Anhänger fürchten, dass Erdoğan dieses Vermächtnis preisgibt."Bereits vergangene Woche hat Erdogan Partei für dieergriffen und sie einegenannt, Israel bezeichnete er als "Kriegsverbrecher". Für die insgesamt nochbrechen wieder schwere Zeiten an, kommentiert Jürgen Gottschlich, der in derdie Geschichte der Juden in der Türkei skizziert: "Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebtenim Osmanischen Reich, selbst zu Beginn der türkischen Republik vor 100 Jahren waren es noch rund 80.000 Gemeindemitglieder. In der Türkei waren sie vor der Verfolgung durch die Nazis geschützt; das Land, das im Zweiten Weltkrieg neutral war, wollte aber auch keine größeren Gruppen jüdischer Flüchtlinge aus Europa aufnehmen. 1948 gehörte die Türkei dann zu den ersten Ländern, die. Bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts blieb das Verhältnis zwischen der Türkei und Israel eng. Die beiden Länder arbeiteten militärisch zusammen, israelische Touristen kamen in Scharen in die Türkei. Das änderte sich erst, als 2002/03 die islamische AKP an die Macht kam und Erdoğan Ministerpräsident wurde."Wie kann Deutschland weiterhin Beziehungen zu einem Staat unterhalten, dessen Staatschef, Erdogan, Israel zuruft es sei selber "'eine Organisation'" und die Hamas für ihre Taten lobt, fragt sichentsetzt in der. Dabei betone Erdogan immerzu, dass die Türkei Israel nichts schulde. "Doch '' ist auch die türkische Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht: das Pogrom 1934 in Ostthrazien, dem europäischen Teil der Türkei, die 1942 erlassene Vermögenssteuer für nicht-muslimische Minderheiten, die zur massenhaften Verfolgung und Enteignung von Armeniern, Griechen und Juden führte, die ambivalente Rolle der Türkei im Holocaustals Tiefpunkt, das Pogrom vom September 1955, das erwiesenermaßen von der Mitte-Rechts-Regierung von Adnan Menderes gesteuert wurde, auf den sich Erdogan heute beruft, die Anschläge des türkischen Al-Qaida Ablegers auf zwei Istanbuler Synagogen im November 2003 - all das hat dazu beigetragen, dass Schätzungen zufolge nur noch 14.500 Juden in der Türkei leben, die allermeisten davon in Istanbul, einige in Izmir. Vor zehn Jahren waren es fast doppelt so viele,." Die Feierlichkeiten kommen einem nicht wie ein Fest vor, "sondern als harre manaus", konstatiert Can Dündar, der gerade ein Buch über 100 Jahre türkische Republik geschrieben hat, auf. Dabei geht er vor allem der Frage nach, wie die Republik in eine Autokratie unter Erdogan umschlagen konnte. "Dafür gibt es zahlreiche Gründe, die lange vor der Herrschaft Erdoğans angelegt waren: Die von oben - von Atatürk - befohlenen Reformen konnten nicht durch eine wirtschaftliche Transformation des Landes unterstützt werden; sie erreichtendie Stadtbevölkerungen und die Provinz; die erzwungene Umsetzung der Reformen löste soziale Traumata aus; die Kampagne zur Türkisierung einer islamischen Gesellschaft führte zu Aufständen; die auf Atatürk folgenden Regierungen. Das nach dem Zweiten Weltkrieg in der Türkei eingeführte demokratische Mehrparteienregime erlebte fünfzig Jahre lang ein Kräftemessen zwischen dem laizistischen Militär (in der Rolle des Hüters der Republik) und konservativ-islamistischen Parteien. Erdoğan kam an die Macht, weil die in diesem Konflikt aufgeriebene Politik der Mitte und zugleich die geschwächte Wirtschaft zusammenbrachen.."An eine baldigeglaubt der Schriftstellerim-Gespräch nicht: "Mir würde es schon genügen, wenn der Grad der gegenseitigen Aggression sinkt. Das ist vielleicht minimalistisch, aber realistisch. Dabei wird ein wichtiger Faktor sein, wie diewerden. Die Bürgerplattform sollte den Sendernicht wieder zu einemmachen, nur für die andere Seite. Das Gift, das in der TVP gegen die Opposition versprüht wurde, hat paradoxerweise zur Wahlschlappe der PiS beigetragen. Aber man sollte dem bisherigen Regierungslager jetzt. Übrigens hat Tusk sich im Wahlkampf nicht in eine Rhetorik der Revanche hineinziehen lassen. Er hat, im Gegensatz zur PiS, nicht ausgrenzend, sondern eher inklusiv gesprochen. Es war wie damals, unter der Diktatur, wenn die Regimegegner auf Demonstrationen an die Adresse der passiven Passanten skandiert haben: 'Kommt mit uns!' Und die Polen haben jetzt gezeigt, dass sie das."