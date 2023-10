Jannis Holl unterhält sich für diemit, der Mutter der entführten, die wohl nach Gaza entführt wurde - am 7. Oktober konnte man bei Twitter das Video der bewusstlosen, fast nackten Frau auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks sehen. Ricarda Louk lobt die Anteilnahme, die Annalena Baerbock und Olaf Scholz gezeigt haben, aber ihre Situation bleibt verzweifelt: "Die Solidarität ist da. Doch davon kann man viel zeigen, und man kann uns auch beistehen, aber es musswerden. Das wollten wir deutlich klarmachen, dass wir schnelle Handlungen brauchen.ist für uns betroffene Familien noch nicht vorbei. Wir sind mittendrin."Der Historiker erzählt in dereine weitere Geschichte einer Entführung. Es geht um das Ehepaarund, Vater und Mutter der Tochter. Sie alle wurden zunächst von Terroristen in ein Auto gezwungen, konnten aber abspringen. "Yarden übergab Geffen schnell an Alon, in der Hoffnung, dass er mit dem Mädchen auf den Armenkonnte als sie. Das tat er auch. Sie konnte mit dem Tempo nicht mithalten, blieb stehen, um sich hinter einem Baum zu verstecken. Sehen Sie sich das Bild von dem Baum an: Es war kein besonders gutes Versteck. Aber eben alles, was sie hatte. Das war, dass Alon sie gesehen hat." Alle suche nach Yarden verfing bisher nicht, sie scheint entführt zu sein.Inerzählt die Autorin , wie sieerlebt: "In der neuen Welt bieten fremde Leute auf Instagram an, zu mir nach Hause zu kommen und mir Gesellschaft zu leisten, und. Eigentlich muss ich keinen langen Text schreiben. Eigentlich genügt dieser eine Satz. Die Leute, die das anbieten, würden das vielleicht wirklich tun. Aber sie sind nicht die Leute, denen ich nach Schweiß riechend die Tür zu meiner ungeputzten Wohnung öffnen möchte. Das sind andere Leute, und die sind:."hat jahrelang an der Seite internationaler Linker israelkritische Positionen vertreten. Sie gehört zu den Unterzeichnerinnen des "Weltoffen"-Papiers und der "Jerusalemer Erklärung" , die BDS-Positionen als "nicht per se" antisemitisch einstufte. In dermuss sie heute feststellen: "Die Linke hat terrorisierte Juden in der ganzen Welt und in Israelgelassen." Fassungslos liest sie nochmal den Künstleraufruf im, (unsere Resümees ) der das israelische Leid nicht mit einem Wort erwähnt ( mehr zum grassierenden Antisemitismus in der Kunstwelt in Efeu). Und sie geht nochmal aufein, der in seiner Buchmessen-Rede den "" beschwor, in dem die Pogrome angeblich zu sehen seien. "Wenn wir den 'Kontext' als Handwerkszeug benutzen, um zu verstehen - wie weit geht dann dieser Kontext? Sollen wir denbeschwören, der dem Zionismus Auftrieb gegeben und ihn damit von jeder anderen Form von Siedler-Kolonialismus abgesetzt hat? Sollen wir die Tatsache, dass Al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, diehat, in unsere Kontextualisierungen mit einbeziehen? Ebenso, dass er, als seine Nazi-Verbündeten verloren hatten, Palästina verlor, so wie es öfter geschieht, wenn eine militärische Niederlage die Landkarten neu zeichnet? Ich teile diese Auffassung von Kontext also nicht: Ich teile sie nicht, weil ich mich weigere, das Leiden der Palästinenser am Verlust ihres Landes zu kontextualisieren. Wenn ich ihre Tragödie voll erfassen will, muss ich."Auf die Bösartigkeit des Hamas-Verbrechens weist auchim Gespräch mit Susanne Lenz von derhin, will aber auch diesehen: "Wenn zwanzig Menschen bei einer Terrorattacke gestorben sind, sind wir damit fertig geworden, und auch, wenn in Gaza achtzig Menschen durch Bomben gestorben sind.? Ich möchte nicht, dass Gaza dem Erdboden gleichgemacht wird, ich möchte nicht, dass mein Volk ausgelöscht wird. Wenn ichzum Krankenhaus in Gaza laufen dürfte, würde ich das tun. Mir ist es egal, wie ich dabei aussehe. Ich will nur, dass man sich der Komplexität des Problems bewusst ist."Steckt auchhinter dem Angriff aus Israel? Nikolas Busse sieht eine solche Deutung im Leitartikel derals "Überschätzung von Putins Möglichkeiten und eine Unterschätzung der lange gewachsenendes Nahostkonflikts". Dennoch: "Weltpolitisch betrachtet, ist der neue Nahostkrieg vor allem ein weiterer Schauplatz, der dieoffenbart. Wie das Kalkül der Hamas im Einzelnen aussah, ist nicht bekannt. Auffällig ist, dass sie zu einem Zeitpunkt zuschlug, alsdurch internen Streit verwundbar erschien, sondern auch die Vereinigten Staaten und Europa in der Ukraine gebunden waren. Die Amerikaner wirkten durch die Selbstlähmung des Repräsentantenhauses zusätzlich geschwächt."