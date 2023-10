In derführt Kira Kramer dievor allem auf ein Mitglied zurück:. Der sei in Deutschland wegen seines agressiven Auftretens zwar schon mehrfach verwarnt und aus dem Mainzer Ortsverband ausgeschlossen worden, seitdem jedoch betätigt er sich "verstärkt in einer Telegram-Gruppe, die über die Bespielung des international auftretenden Accounts abstimmt und diskutiert. ... Solange Fridays for Futurelässt und ihm zugesteht, in ihrem Namen an eine große Followerschaft sein antisemitisches Weltbild zu adressieren, ist die Kritik an der Bewegung freilich gerechtfertigt", meint Kramer. "Fridays for Future hätte gegen den Antisemitismus in den eigenen Reihen längst vorgehen müssen. Nun bringt diedie Bewegung als Ganze zu Fall.""Gegenüber derwies Hasan Ö. die Vorwürfe zurück", berichten Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz in der. "'Ich hatteauf den internationalen Account', schrieb er auf Anfrage. 'Die Inhalte, die dort veröffentlicht werden, werden, legitimiert und veröffentlicht.' Die Positionen entsprächen dem internationalen Konsens unter den Ländergruppen. Auch Fridays-Initiatorin Greta Thunberg positionierte sich klar an der Seite der Palästinenser*innen und ließ die grausamen Taten der Hamas dabei zunächst unerwähnt."Bisher habe man das Gespräch über deneher ausgespart, um miteinander arbeiten zu können, sagt, die im-Gespräch erklärt, dasskeine formelle Struktur, sondern ein loses Netzwerk aus Telegram-Gruppen ist. Zudem versucht sie nachzuvollziehen, was Klimaschutz und der Nahost-Konflikt überhaupt miteinander zu tun haben: Es liege wohl daran, "dass Palästinenser in weiten Teilen des internationalen Diskurseswerden. Und wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, dann sind indigene Menschen im Zentrum vieler Kämpfe, sie gehören zu denen, die enorme Ungerechtigkeiten erfahren, obwohl sie auch diejenigen sind, die weite Teile der Ökosysteme und Artenvielfalt schützen. Ich glaube, wir sehen gerade, dass selbst diekommen kann. Und zwar dort, wo auf der Suche nach dem größten Leidaufgemacht und kaum Widersprüche zugelassen werden, dann verrennt man sich. Man landet bei fürchterlichen Annahmen."Außerdem: In der erzählt der Historiker, wie sich die Begriffe "" und "" seit der Französischen Revolution politisch aufluden.