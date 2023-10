Das Gesicht des Krieges: "20 Days in Mariupol"



Anke Leweke berichtet auf ZeitOnline vom vierten Ukrainian Film Festival in Berlin. Gezeigt wurde unter anderem "20 Days in Mariupol" des Associated-Press-Journalisten Mstyslaw Tschernow. "Auf dem Sundance-Festival ist der Dokumentarfilm zu Beginn des Jahres mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden, die Ukraine wird den Film ins Oscar-Rennen im kommenden Jahr schicken. Man sieht in dem Film Menschen, die sich während der unbeschreibbar brutalen Einnahme der Stadt durch die russische Armee in Straßen und Gebäuden auf den Boden werfen; wie sie die Sekunden zählen bis zum nächsten Granateinschlag. Hochschwangere Frauen und Verletzte fliehen aus einem bombardierten Krankenhaus. Massengräber werden angelegt. Durch die schiere Länge der Szenen findet eine Annäherung an Mariupol statt, man lernt die Topografie der Stadt kennen. Die Menschen hinter der Kamera sind keine Beobachter, sie sind ebenso Eingeschlossene wie die Bewohnerinnen und Bewohner Mariupols." Dazu passend bespricht Bert Rebhandl in der FAZ Arndt Ginzels Dokumentarfilm "White Angel - Das Ende von Marinka" über Sanitäter unweit des Kriegsgebiets in der Ukraine: "Von Marinka heute in der Gegenwartsform zu sprechen führt in die Irre. Die Stadt existiert physisch nur noch als Ansammlung von Ruinen."

Vernarbter Film: "El auge del humano 3" von Eduardo Williams

-Kritiker Bert Rebhandl staunt auf derüber die experimentellen Filme des Argentiniers: Dessen den halben Globus umspannender Film "El auge del humano 3" etwa "wechselt mit einer solchen Nonchalance die Schauplätze, dass man bald den Eindruck gewinnen könnte, es ginge darum, das Kino selbst als einen Ort über oder zwischen konkreten Orten zu etablieren. ... Wenn es einen Film auf dieser Viennale gibt, an dem sich die Gegenwart (oder sogar die Zukunft) des Kinos besonders spannend ermessen lässt, dann ist es vielleicht dieser". Er "wurde mitgedreht, beruht also auf Bildern, die erst in einer App verarbeitbar werden,Das Filmbild zeigt nun, wie sich Williams innerhalb des virtuellen Raums bewegt und das Material erst erzählbar macht. An manchen Stellen wirken die Bilder, als hätten sieoder als trügen sie Narben von Eingriffen in. Im Verbund mit der jugendkulturellen, digitalglobalen Anmutung seiner Filme ergibt das höchst spannendes Experimentalkino für neue Generationen." Doku "Deutsche Schuld" über die Folgen derruft einigen Protest hervor, berichtet Fabian Lehmann in der. "Für Zwischentöne ist kaum Platz", der Filme kratze "an der Oberfläche" und bekommeetwa im Verhalten der Kirche zugunsten einer Schwarzweiß-Darstellung nicht in den Griff. "Die Intendanz deserhielt einen offenen Brief, welcher dem Film 'ideologische Scheuklappen' und eine 'völlig unreflektierte' Darstellung vorwirft. Unterzeichnet haben ihn rund 160 Personen", darunter "der ehemalige deutsche Botschafter in Namibia, Christian M. Schlaga, ehemalige Mitglieder der Nationalversammlung Namibias, verdiente Kolonialhistoriker:innen wie Ulrich van der Heyden und Wolfram Hartmann sowie zahlreiche Vertreter:innen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Namibia. Der Großteil von ihnen gehört zu den rund 20.000 deutschsprachigen Namibier:innen. Dass Vertreter:innen dieser Minderheit in der NDR-Doku pauschal als '' bezeichnet werden, obgleich sie mehrheitlich in Namibia geboren und aufgewachsen sind, ignoriert ebenjene lange Geschichte deutscher Einwanderung, die der Film zu thematisieren vorgibt."Außerdem: In einem-Essay meditiert Philipp Stadelmaier überCannes-Gewinnerfilm "Anatomie eines Falls". Die Filmemacherin erzählt in dervon ihrer Reise nach, wo sie ihren Film "In einem Land, das es nicht mehr gibt" über diepräsentierte. David Pfeifer erzählt auf der Seite Drei derdie Geschichte eines Kinos in, in dem seit 28 Jahren jeden Vormittag der Bollywoodfilm "Dilwale Dulhania Le Jayenge" mitaus dem Jahr 1995 läuft. Oğulcan Korkmaz schreibt in dereinen Liebeslied an dasinsbesondere nach der Pandemie: "Die Seherfahrung im Kino formt uns als soziale Wesen.." Nachrufe auf den Schauspieler("Friends") schreiben Andreay Arnold ( Presse ), Peter Praschl ( Welt ), Sophia Zessnik ( taz ), Kerstin Hasse ( TA ) und Jean-Martin Büttner ( TA ).