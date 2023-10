Die Polizei hat die Demo am Auswärtigen Amt mittlerweile beendet. Die Demonstranten sitzen nun auf der Straße und werden von den Beamten weggetragen. #Gaza #Israel #Palaestine pic.twitter.com/tIItWQIUk9 - Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) October 18, 2023

Holy shit, we have our work cut out for us in deprogramming a whole generation of antisemites. This is a high school in San Francisco.



pic.twitter.com/Wmuyyd1AKd - Eli Klein (@TheEliKlein) October 19, 2023

Adam Ma'anit shares the heart-wrenching account of the murder of his cousin Maayan Idan (18) by Hamas terrorists, while hiding in a bomb shelter in Kibbutz Nahal Oz #HamasisISIS #TheWestIsNext pic.twitter.com/G9KwiyAoT4 - Orit Kopel (@OritKopel) October 19, 2023

In derhat Frederik Eikmanns sehr begrenztes Verständnis für diefür die Palästinenser und ihr daraus resultierendes Schweigen zum Terroranschlag der Hamas. Aber hier hört es auf: Schweigen zu Anschlägen auf judische Einrichtungen wie die Synagoge in der Berliner Brunnenstraße? "Um sich zu vergegenwärtigen, was für ein Geist da gerade teils durch deutsche Straßen weht, macht es Sinn, sich genauer anzuschauen, was am Mittwochabend vor dem Auswärtigen Amt geschah. Da kamen etwa 100 junge Leute für eine Sitzblockade zusammen, um gegen deutsche Unterstützung für Israel zu demonstrieren. 'Free Palestine from', skandierten sie, wie auf einem Video zu hören ist, auf Deutsch: 'Befreit Palästina von der deutschen Schuld.' Das ist unbestreitbar nah dran an der Forderung vieler Rechtsextremer, den '' zu beenden. Mehr oder weniger explizit steckt darin: Sobald es um die aktuelle Lage in Nahost geht, stört die Erinnerung an die deutschen Verbrechen nur noch. Weg damit. Dieseist kein Zufall.""Die Botschaft ist annicht zu übertreffen", meint auch Harry Nutt in der. "Sie ist an eine alternde Kerngesellschaft adressiert, die sich, bitteschön, von ihrer historischen Last befreien möge: die deutsche Verpflichtung, sich zur Geschichte des Holocaust zu bekennen."Deutsche Studenten zeigen, was sie aus der Geschichte gelernt haben:An einer Highschool in San Francisco. Wer hat das den Kindern eigentlich beigebracht?In diesem Video ist nichts Schlimmes zu sehen. Es wird sich dennoch einprägen:Auch Meron Mendel ist im Interview mit demimmer noch baff über die Verwirrung in den Köpfen einiger Linker: "Wennauf Demos die Hamas feiern und dabei '' rufen, ist das ein schrecklicher Missbrauch des Slogans der iranischen Protestbewegung. Der Befreiungskampf der kurdischen und iranischen Frauen richtet sich doch, das die Hamas unterstützt. Das macht mich sprachlos."-Redakteur Frédéric Schwilden hatte die Idee, all jene, die sonst so gern "", anzufragen, ob sie nicht eine Solidaritätserklärung für Israel schreiben wollen. Anfangs hatte er viel Hoffnung: "Deutschland hat doch sogar eineund einen. Und die treffen sich doch auch mit Feministinnen wie Teresa Bücker oder Kübra Gümüsay in deutschen Bildungseinrichtungen, um über Menschenrechte zu reden. Und unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt die doch auch immer ins Schloss Bellevue ein, um zu zeigen, wie toll Deutschland jetzt ist. Und da dachte ich mir, dieses mutigeist doch sofort dabei, wenn es darum geht, mit Juden solidarisch zu sein." Aber! "Agentur antwortete: 'Vielen Dank für Ihre Anfrage an Lars Eidinger, für den wir leider absagen müssen.' Das Management vonschickte: 'Leider müssen wir hier aus zeitlichen Gründen absagen, da Marten momentan mit einem Projekt eingespannt ist.'Management schrieb: 'Für Deichkind müssen wir leider absagen.'"Auch Ronya Othmann greift in derdie bestürzende Reaktion einesauf die Geschehnisse auf: Es komme einem vor, "als würdendemonstrieren. "Noch am Tag des Terroranschlags wurden Rufe nach '' laut, insbesondere in den sozialen Medien. Der Terror der Hamas wurde zum bloßen Symptom umgedeutet, als morde sie nur aus Verzweiflung, weil die Israelis sie lange genug terrorisiert hätten. Eine. Wer so argumentiert, verkennt den antisemitischen unddes Dschihadismus. Das Ziel, die Vernichtung Israels, ist schon in der Gründungscharta der Hamas festgeschrieben."Imweisen die israelischen Wissenschaftlerunddarauf hin, dass auch viele Palästinenser die Verehrung vieler westlicher Linker für die Hamas nicht teilen: "Es ist wichtig, daran zu erinnern, dassin der Hamas ein Hindernis für den Frieden und die Befreiung Palästinas sieht. Die unmittelbaren Opfer des Anschlags vom Samstag sind zwar jüdisch-israelische Bürger, doch der Krieg, der dadurch ausgelöst wurde, trifft auch die arabische Bevölkerung der Region schwer. Diese Tragödie wird noch über Generationen nachhallen.gegenüber dem Leiden der Israelis istmit den Palästinensern; es ist eine nihilistische Haltung, die die Brutalität des Krieges beschleunigt."Diedruckt eine Rede des russisch-jüdischen Schriftstellers, der am Sonntag mit dem Kurt-Tucholsky-Preis ausgezeichnet wird. Überschrieben ist sie mit "Sehr verehrte Antisemiten" und sie richtet sich an, von ganz rechts bis ganz links und an die dazwischen. Um ganz links zu beginnen: "Man hätte vermuten können, dass auch Toleranz auf scheinheiliger Rückgratlosigkeit beruhen kann. Dass religiösen Radikalismus und Antisemitismus als 'Perspektiven des globalen Südens' zu verklären nichts als aufklärungsfeindlicher, exotistischerist. Dass die Werte der westlichen Demokratien zu 'eurozentrischer Überheblichkeit' zu erklärenist, wie ihn auch Putin und andere Autokraten praktizieren. Und dass menschenfeindliche Einstellungen mit ihrer Abstammung 'aus anderen Kulturkreisen' legitimieren zu wollen nichts anderes ist als." Womit die antiimperialistische Linke "den Rechten übrigens den allerbesten Gefallen erweist: Diese können sich dadurch als migrationskritische Judenfreunde inszenieren - und unter solchem Deckmantel erst recht ihren Antisemitismus und zumal ihren Antiislamismus zelebrieren."In der beklagt der in Berlin lebende israelische Autor, dass es in Deutschland nicht möglich sei, "sowohl die israelische Besatzung als auch die Hamas anzuklagen" und "kluge Köpfe, die die Lage in Israel und Palästina analysieren, die die Medien aus der Region auf Hebräisch und Arabisch tatsächlich lesen, mit Menschen dort reden und zu komplexen Schlussfolgerungen geraten,werden." Wer sich in der "Komfortzone" von hier die Guten dort die Bösen "eingerichtet hat und dort bleiben will, wird die Lage im Nahen Osten nie wirklich verstehen, sondern immer nur eine Seite rechtfertigen, was zu keiner Lösung führen wird. ... Jeder, der wie ich mit Terrorismus aufgewachsen ist, kennt das Prinzip, von dem Jean Baudrillard in seinem Buch 'Der Geist des Terrorismus' spricht: Der. Der Mechanismus von Terrorismus funktioniert in zwei Etappen. Im ersten Schritt terrorisiert uns der brutale Andere. Der, der mordet, der vergewaltigt. Im zweiten Schritt zwingt uns der Terrorist, selbst solche Taten verüben, bis wir von uns selbst terrorisiert werden. Dann hat der Terrorismus sein Ziel erreicht. Wenn wirkönnen."Im Interview mit dererklärt der israelische, warum er überhaupt kein Problem damit hat, heute dieeiner Regierung zu unterstützen, gegen die er gestern nochhat und morgen wieder protestieren würde. "Im Moment unserer aller Bedrohung von außen haben wir unsere Organisationsstruktur umgestellt. Für uns ist das kein Widerspruch, uns an der Kriegsanstrengung zu beteiligen, da wir von Beginn an und unübersehbargegangen sind. Wir wurden als 'Verräter' und 'Anarchisten' herabgewürdigt. Jetzt verteidigen wir unser Land auf eine andere Weise und gegen einen anderen Feind." So helfen sie beim Aufbau einer Infrastruktur zur Unterstützung der Überlebenden des Hamas-Massakers und sie ziehen in den Krieg: "Aus Protest gegen die Justizreform hatten sich sehr viele geweigert, an den regelmäßigen Militärübungen teilzunehmen. Doch nun haben sich die Reservisten eigenständig und auch unabhängig von der offiziellen Einberufung gemeldet. Das ist Israel von seiner besten Seite. Die jüdische Geschichte lehrt uns."