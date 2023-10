Dirk Knipphals berichtet in dervon seinen Eindrücken von der. Unter anderem fällt ihm auf, dass Themen und Debatten die Literatur locker in die Taschen stecken. Wer in Frankfurt nicht geradeoder vielleicht nochheißt, findet kaum statt. "Dass die literarischen Stimmen derzeit weniger sichtbar sind, mag der düsteren Weltlage geschuldet sein. So ganz wird man aber auch den Eindruck nicht los, dass die Gründe dafür auch anselbst liegen. Was immer man gegen solche Platzhirsche wie Grass, Walser, Frisch, Enzensberger sagen kann, sie haben die Literatur stets im Gespräch gehalten. Niemand wünscht sich diese Zeit zurück, doch an ihre Stelle getreten ist vielleicht etwas zu viel Flow. Besondere Aufmerksamkeit für Debüts, auf Zielgruppen zugeschnittene Programme, auf Preise hin terminierte Veröffentlichungen, boomende Festivals bei gleichzeitiger Diskreditierung von Rezensionen als altbacken - dass diese Melange zwar, aber nur wenige schwergewichtige Stars produziert, die von sich aus Sichtbarkeit herstellen, ohne über Themen gehen zu müssen, das muss man eben auch feststellen." Allerdings bietet die Buchmesse auch genügend Möglichkeit zum Ablenken von den großen Themen und Krisen dieser Tage, berichtet Nadine A. Brügger in derund findet das auch richtig so, denn "ja,".Die Literaturkritiker folgenauf der Frankfurter Buchmesse auf Schritt und Tritt. Beim Empfang im etwas privaterem Rahmen gab sich der morgen in Frankfurt mit dem Friedenspreis geehrte Schriftsteller beim Schütteln aller im Raum verfügbaren rechten Hände "stoisch freundlich und humorvoll", beobachtet Gerrit Bartels im. Am nächsten Morgen beim Pressetermin (deren Fragen Judith von Sternburg in derals Frage-Antwort-Text resümiert ) wird es dann besonders schön, "als Rushdie inskommt, er sich an Begegnungen in anderen europäischen Ländern erinnert", mit etwa Adam Michnik, Adam Zagajewski und Italo Calvino. Davon "hätte man gern noch mehr von Salman Rushdie gehört, da ist er besser, als wenn er immer wiederzum Zustand der Welt und was aus ihr werden soll, befragt wird." Weitere Resümees von Rushdies Pressekonferenz schreiben Nora Zukker ( TA ), Felix Stephan () und Paul Jandl ().Weitere Artikel: Susanne Klingenstein führt in "Bilder und Zeiten" derdurch Leben und Werk des Schriftstellers, der in den USA gerade in Form von Wiederveröffentlichungen wiederentdeckt wird: Der feierte ihn vor wenigen Monaten als "einen von Amerikas", bringt einen Auszug aus Danzy Sennas Vorwort "Wer war Robert Plunket" zur Neuausgabe von "My Search for Warren Harding" . Thomas Ribi erzählt in dervon seinem Nachmittag in der Berliner Paris Bar mit dem Schriftsteller-Ehepaarund. Der Schriftsteller meditiert in "Bilder und Zeiten" derüber die. Alex Rühle erzählt in dervon seiner Begegnung mit dem schwedischen Autor , der gerade seinen neuen Roman "Endstation Malma" veröffentlicht hat. Aron Boks schreibt für dieweiter Tagebuch von der. Für das Literarische Leben derfragt Melanie Mühl bei Autoren, Buchhändlern und einem Lektor nach, wie man einenschreibt. In der erinnert Jürgen Kaube an, der vor 100 Jahren geboren wurde: Das flankiertmit einer Langen Nacht von Barbara Giese und einem Streifzug durch die Radioarchive. Arno Widmann gratuliert in derder Schriftstellerin zum 100. Geburtstag. Dlf und Dlf Kultur gratulieren ihrerseits mit Features.Besprochen werden"Brennende Fragen" ( Welt ),"Alle meine Geister" ( taz ),' Comics "Béatrice" und "Das große Los" ( Filmdienst ) und"Der Trevibrunnen" ().