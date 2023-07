Im großen Interview mit Lisa Berins sprichtüber die Kulturpolitik der AfD und die Kritik an der: "oder der Dieb, was mit dem Gut passiert? Das kann ja wohl nicht wahr sein! Wir werden uns dafür engagieren, dass es weiterhin öffentliche Zugänge zu den Kulturschätzen gibt. In welcher Form es sie geben wird, das entscheiden die." Außerdem erklärt, wie sie sicherstellen will, dasnicht in Entscheidungspositionen in der Kulturszene gelangen: "gehen natürlich nicht, aber wir fördern keine Veranstaltungen, auf denen für den BDS geworben wird oder in dem Ziele des BDS vertreten werden. Ich finde aber, wenn jemand vor zehn Jahren einen Satz gesagt hat, der in einem BDS-Zusammenhang war, darf das nicht dazu führen, dass diese Person nie mehr einen Job bekommt. Ich nehme es sehr, sehr ernst, dass der BDS äußerst aggressiv vorgeht gegen Künstlerinnen und Künstler und akzeptiere es nicht, dass Menschen wegen ihrer Herkunft oder Religion ausgeladen oder gar nicht erst eingeladen werden."Spaniens Bürgermeister setzten auf immer größere Museen,und Musikfestivals - ohne Rücksicht auf Verluste, schreibt Reiner Wandler, der für diemit dem Humangeografengesprochen hat: "'Bestimmte Gebiete der Städte werden so einfach dem Tourismus geopfert', sagt Escudero. Er hat die Auswirkungen des Kulturtourismus auf die Gentrifizierung und den Wettbewerb zwischen den Stadtmarken untersucht. Demnachan den betroffenen Orten unaufhörlich. Es gibt immer mehr Geschäfte, die nicht für die Bewohner da sind, während klassische Läden schließen. Die Preise in der Gastronomie steigen, Straßen und Plätze sind ständig überfüllt. Die geschaffenenund auf die Hauptsaison beschränkt. (...) 'Selbst alt eingesessene Museen wie der Prado in Madrid haben heute nicht mehr das Ziel, den Bürgern Kunst und Kultur nahe zu bringen. Es geht um Besucherrekorde, koste es, was es wolle', sagt Escudero."