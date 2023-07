Für Außenstehende mag es absurd wirken, dass die 160.000 Mitglieder derin dentreten ( unser erstes Resümee ). Sind da in Hollywood nicht alle? Denkste, schreiben Jürgen Schmieder und David Steinitz in der: "Die US-Filmindustrie besteht natürlich nicht nur aus dieser kleinen Zahl prominenter Besserverdiener. Sondern auch aus, die sich mühsam und oft unter prekären Umständen von Job zu Job hangeln." Hanns-Georg Rodek liefert dazu Zahlen in der: "Der Mindestlohn liegt für Schauspieler bei 1056 Dollar pro Tag. Das Double für einen Star bringt am Abend 214 Dollar nach Hause, Hintergrundakteure (ohne Dialog) 182 Dollar. Von den 160.000 Mitgliedern der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA fallenin diese Tag-für-Tag-Kategorie. Es ist durchaus üblich, dass zwischen ihrer letzten und ihrer nächsten Rolle Wochen oder sogar Monate liegen. Der durchschnittliche Jahresverdienst solcher Schauspieler liegt laut Gewerkschaftsangaben bei."Wie konnte es eigentlich bis zu dieser historischen Streik-Konstellation kommen? Einen Grund nennt Claudius Seidl in der: "Es geht um das Geld, das die Studios nicht zu haben behaupten, was daher kommt, dass sie sich mit ihrenin eigene Streamingplattformen sohaben, dass jetzt an Gagen, Gehältern und Tantiemen so hart gespart worden ist, dass die Streikbereitschaft kaum noch zu bändigen war." Außerdem erklären Bert Rebhandl ( Standard ) und Jan Bolliger ( TA ) die Auswirkungen des Streiks.Gibt es zu viel Online-Hype um "Barbie" und "Oppenheimer", die kommenden Donnerstag starten? Iwo, findet Rüdiger Suchsland auf, solche Hypes bräuchte es ganz im Gegenteil sogar viel, viel häufiger: "Hype und Kult undund Vorfreude wie als Kind auf Weihnachten -." Und tatsächlich, "es ist der Sommer der popkulturellen Riesenspektakel, dervon einem Ausmaß, wie man es lange nicht erlebt hat", schreibt Julia Lorenz auf: "Lange hat sich Popkultur, zumindest im sogenannten Westen, nicht mehr so nach Naturgewalt angefühlt" und "allein das Reden darüber ist ein." Dieser "Doppelstart könnte der lauteste Knall des Sommers werden, bizarrerweise zeitgleich zum streikbedingten Shutdown in Hollywood.." In derporträtiert David Steinitz außerdem die Regisseurin und Schauspielerin: "Sie gehört seit Jahren zu den wichtigsten Independent-Filmemacherinnen Amerikas" und hat nun mit "Barbie" den Sprung ins Blockbuster-Segment geschafft.Außerdem: Mandoline Rutkowksi berichtet in der Welt aus London von der Gerichtsverhandlung gegen. Michèle Binswanger amüsiert sich imüber einen prächtigen Bock, den die deutschen-Übersetzer in den Untertiteln der Tennisdoku "Break Point" geschossen haben: Erfolgssportlerinwird da rustikal zurerklärt, in beeindruckender Unkenntnis dessen, dass der englische Slangbegriff GOAT ein Akronym für "" ist. Besprochen werden die Ausstellung "Ausgeblendet - Eingeblendet. Eine im Jüdischen Museum in Frankfurt ( FR ) und die Reality-Serie "The Stallone Family" ( FAZ ).