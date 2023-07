Wilkomirski lebt! Wie wargroßerEssay vor zwei Jahren im Kontext der Mbembe-Debatte von der postkolonialen Fraktion begrüßt worden (unsere Resümees )! "Meine Familiengeschichte hat mirvererbt: den berühmten. Und eine Reisetasche, ausgepackt im 'Hotel Deutschland'", erzählte er damals, und doch mochte der kritische, linke, deutsche Jude, Abkömmling einer Familie aus der DDR-Aristokratie,, im Gegenteil. Nun stellt sich heraus, dass er ein bisschen wie Max Czollekist. Nachdem in letzter Zeit vermehrt Stimmen aus derlaut wurden, die eben das anzweifelten, entschied er sich, seine Familiengeschichte genauer zu recherchieren und fand heraus, dass seine Großmutter wohl keine Jüdin war. Wolff erfuhr erst in seiner Abitur-Zeit und ziemlich nebenbei von seinen, vermeintlich, jüdischen Vorfahren. In einem langen Essay auf Zerklärt er, warum er die dochseiner Mutter über seine jüdische Herkunft nie angezweifelt hat und versucht, seinen Kritikern zuvorzukommen: "Ich verstehe schon die erwartbare Ironie: Einprangert das Prangern an, als seine eigene Stunde in der Mitte des Dorfplatzes gekommen ist.." Naja, und das mit dem Koffer?Die Wirtschaftspsychologin hat sich intensiver mit der "" beschäftigt. Die Organisation ist alles andere als basisdemokratisch, erklärt sie im Interview mit der-Reporterin Julia Schaaf, sondern im Gegenteil. Dennoch schaffe sie es, eine starke Bindung bei ihren Aktivisten zu erzeugen. Dabei agieren sie offenbar wie eine Avantgarde, denn mehr alsgebe es in Deutschland nicht. Und die "Letzte Generation" sei auch keine Klimaschutzorganisation, "die Konzepte vergleicht oder eigene Stellungnahmen zu Ernährung und Energieversorgung erarbeitet. Damit beschäftigen die sich gar nicht, das wollen sie auch nicht. Sie sehen sich als. Die wollen eine gesellschaftliche Veränderung, natürlich in der Hoffnung, dass sich damit auch Klimaschutzmaßnahmen verändern. Aber die Protestformen, der zivile Widerstand, ist zum Selbstzweck geworden. Der Preis eines ÖPNV-Tickets ist für die Letzte Generation gar nicht so wichtig".Viele Regionen der nördlichen Hemisphäre sind von nie da gewesenenbetroffen. Schon 2022 soll es in Europagegeben haben. Die Hitzeexpertin Henny Annette Grewe erklärt im Gespräch mit Nick Reimer von der, wie diese Zahlen ermittelt werden: "Die wenigsten Menschen werden nach ihrem Tod obduziert, weshalb die exakte Todesursache nicht immer bekannt ist. Zur Ermittlung der Hitzetoten wird daher einangewandt. Ganz vereinfacht gesagt: Es gibt Erfahrungswerte, wie viele Menschen in einem Bundesland oder einer Stadt pro Tag sterben. Wenn nun eine Hitzewelle über das Land zieht, registrieren die Behörden: Mehr Menschen verlieren ihr Leben, als es 'normal' wäre, und das sind dann - mit etlichen Kontroll- und Sicherungsfaktoren überprüft - die hitzebedingten Todesfälle."Der Deutschehat sich neulich vorsichtig gegen das Gendern ausgeprochen (unsere Resümees ). Nun müsste das Gendern an Schulen und Universitäten eigentlich unterbunden werden, meint Heike Schmoll im Leitartikel der. Aber "an den Universitäten herrscht mancherorts geradezu ein. Das gilt etwa für eine Berliner Universität, die Anträge auf universitätseigene Gelder nur annimmt, wenn sie gegendert sind. Einzelne Dozenten und Professoren drohen mit, wenn nicht gegendert wird, oder sie verlängern befristete Verträge nicht, weil ein Mitarbeiter sich irgendwo schriftlich gegen das Gendern geäußert hat. Das istund hat mit Wissenschaftsfreiheit nichts zu tun."