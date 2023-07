Zwei Debatten erschütterten in der letzten Woche das deutsche Twitter-Dorf, Ahmad Mansour wurde als Person unmöglich gemacht (unsere Resümees), die Nahostexpertin Muriel Asseburg wurde für Dinge kritisiert, die sie gesagt hat (unser Resümee). Sie hatte in einem uferlosen Videogespräch mit dem Jungjournalisten Tilo Jung den Eingriff Israels in Dschenin mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verglichen und behauptete, Deutschland mache die israelische Regierung zum "Schiedsrichter" ihrer Nahostpolitik. Da sie für die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) arbeitet, die die Bundesregierung berät, sorgten ihre Äußerungen für Irritationen und den üblichen Clash der Twitter-Blasen - auch der israelische Botschafter hatte sich allerdings geäußert. Zu ihrem Schiedsrichter-Vergleich äußert sie ich im Interview mit Christoph Schult vom Spiegel etwas eirig: "Ich bin sicher nicht die Erste, die auf diese Idee gekommen ist und das formuliert hat. Vielleicht ist der Begriff Schiedsrichter nicht so glücklich. Kronzeuge wäre besser. Die frühere Kanzlerin Angela Merkel zum Beispiel sprach diese Rolle dem israelischen Botschafter in Deutschland zu. Anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Haifa im Oktober 2018 sagte sie: 'Der Botschafter des Staates Israel in Deutschland wird genau beobachten, wie wir uns verhalten.'"



Anders als Mansour arbeitet Asseburg im Schutz einer Institution. Die Stiftung Wissenschaft und Politik publizierte gestern eine Verteidigung ihrer Kollegin: "Wenn Zitate verkürzt oder verfälscht wiedergegeben und Interpretationen des Gesagten genutzt werden, um gezielt Empörungen zu schüren, dann sind diese Vorwürfe in der Sache und im Ton unangemessen. Dies betrifft insbesondere den Vorwurf des Antisemitismus. Dagegen verwahren wir uns entschieden."



Stefan Reinecke und Katja Maurer verteidigen Asseburg in der taz. "Deutsche Linke, die aus verständlichen historischen Gründen Israel schützen wollen, sollten beachten, neben wem sie sich hier einreihen. Zum Beispiel Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, der SWP 'antisemitischen Dreck' unterstellt und die Streichung der Gelder fordert. Beides ist lehrbuchhaft für rechtsautoritäre Politik: Auf ätzende Verleumdung folgt die materielle Zerstörung der Orte rationaler Diskurse." Für die beiden steht auch fest: "Man kann mit der teils rechtsextremen und offen rassistischen Regierung in Tel Aviv nicht mehr unverbrüchlich solidarisch sein. Sie ist Teil einer weltweiten autoritären Rechten, die auf die Abschaffung der Demokratie und die Herrschaft der Fake News zielt."